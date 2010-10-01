Экономика

РБКРБКШансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

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Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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Экономика

«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
РБК вчера в 23:43
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
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Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
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Игры

The Last of Us 2 ушла на золото

Cyber.sports.ru 13:45
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
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Общество

В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом

За прошедший день в Москве скончались 52 пациента с подтвержденным COVID-19.
Российская газета 15:19
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
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Здоровье

В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек

Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:47
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Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Газета.Ru 02:45
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ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился воспоминаниями о первом матче в НХЛ.
Sport24.ru 19:54
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Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

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Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией

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NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
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Главный тренер «Ахмата» грубо высказался о безработных россиянах

Из-за возникшей волны негативных комментариев Шалимов поспешил удалить публикацию, однако пользователи не забыли вопиющие слова тренера чеченского клуба и попросили главу республики Рамзана Кадырова уволить наставника.
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Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ

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Газета.Ru 10:40
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В России могут продлить самоизоляцию до июня

В России могут продлить режим самоизоляции до лета.
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"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
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