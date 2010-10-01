Экономика
РБКШансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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Экономика
«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%
На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
РБК вчера в 23:43
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Игры
The Last of Us 2 ушла на золото
Cyber.sports.ru 13:45
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
Общество
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом
За прошедший день в Москве скончались 52 пациента с подтвержденным COVID-19.
Российская газета 15:19
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
Здоровье
В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек
Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:47
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Хоккей
Самсонов — о дебюте в НХЛ: «Овечкин сказал: «Не переживай, мы все сделаем»
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился воспоминаниями о первом матче в НХЛ.
Sport24.ru 19:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 02 мая в 06:00
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Общество
Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией
Народные новости вчера в 06:30
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Футбол
Главный тренер «Ахмата» грубо высказался о безработных россиянах
Из-за возникшей волны негативных комментариев Шалимов поспешил удалить публикацию, однако пользователи не забыли вопиющие слова тренера чеченского клуба и попросили главу республики Рамзана Кадырова уволить наставника.
iReactor 04:21
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ
Вести.Ru 15:32
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
Газета.Ru 10:40
Общество
В России могут продлить самоизоляцию до июня
В России могут продлить режим самоизоляции до лета.
Вести Татарстан вчера в 08:36
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Общество
Жертв гигантских азиатских шершней обнаружили в США
Как считают ученые, к которым обратилось CNN, пчелы стали жертвами гигантских азиатских шершней.
ИА Красная Весна вчера в 10:25