Экономика
РБКШансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Происшествия
Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья.
RT на русском 01:13
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы
Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
Общество
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
Наука
В Тюмени ученые создают уникального агроробота
Faktom 03 мая в 06:48
Шоу-бизнес
Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек
Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни.
RuNews24.ru вчера в 02:30
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва вчера в 05:15
Происшествия
В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом
Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск.
ТАСС вчера в 21:01
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru 01:21
Происшествия
В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100
Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.
REGNUM 00:43
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Общество
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Футбол
РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых игроков
РПЛ занимает 57-е место среди национальных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.
Спорт-Экспресс вчера в 19:27
Автоспорт
Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о том, что стоит изменить в современной Формуле-1.
Чемпионат вчера в 16:32
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Армия и оружие
США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР
В документе говорится, что вооружение (SAWS), которое "производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока", требуется Пентагону, ряду других американских ведомств и иностранным союзникам.
Газета.Ru 01:38
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Политика
Зеленскому пришлось «уговорить» своего однопартийца закрыть ресторан на время карантина
Как сообщали украинские СМИ, принадлежащий народному избраннику ресторан «Велюр» работал и во время карантина.
Росбалт 01:34
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги».
РБК 01:27
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Здоровье
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в ЕАО
В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией! – комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.
Город на Бире вчера в 23:45
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Футбол
Шотландские СМИ посоветовали «Рейнджерс» приобрести Дзюбу
«С 24 забитыми мячами в 42 встречах за сборную России и 13 голами в 21 встрече в составе «Зенита» в текущем сезоне Дзюба доказал, что ему вполне по силам руководить атакой клуба в одиночку», — говорится в статье.
RT на русском 01:42