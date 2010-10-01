Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Политика Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,4K

Шоу-бизнес Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни. 23

Происшествия В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 4

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $28 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск. 63

Происшествия В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100 Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы. 11

Общество В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона. 3

Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 467

Футбол РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых игроков РПЛ занимает 57-е место среди национальных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Автоспорт Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1 Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о том, что стоит изменить в современной Формуле-1.

Общество Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими. 53

Армия и оружие США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР В документе говорится, что вооружение (SAWS), которое "производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока", требуется Пентагону, ряду других американских ведомств и иностранным союзникам.

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,4K

Политика Зеленскому пришлось «уговорить» своего однопартийца закрыть ресторан на время карантина Как сообщали украинские СМИ, принадлежащий народному избраннику ресторан «Велюр» работал и во время карантина.

Общество Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги». 36

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 143

Здоровье Первая смерть от коронавируса зафиксирована в ЕАО В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией! – комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,2K