Экономика

РБКРБКШансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Курс на ужесточение требований к заемщику Банки при выдаче ипотеки уже стали применять более жесткий кредитный скоринг и тщательнее оценивать платежеспособность будущего клиента.
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с чего всё началось

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБКвчера в 10:51

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Шансов почти нет. Кому не дадут ипотеку в 2020 году

ToDay News Ufa20:00

У кого не будет шансов на ипотеку в 2020 году, рассказали эксперты

Афанасий-бизнес09:41

Эксперты раскрыли, кому не дадут ипотеку в этом году

Гудвилл.онлайн09:00

Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году

ProUfu.ru01:38

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

РБКвчера в 10:51

«Вести Ставропольский край. Экономика» 4. 05. 2020

ГТРК Ставропольевчера в 09:01
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Политика

Пентагон не знает, откуда именно появился коронавирус

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские власти не знают, откуда именно появился коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 17:31
21
Финансы

Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам

Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
REGNUM 17:55
2
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
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Общество

Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
9
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
1,7K
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
484
Наука

Ученые создали штамм коронавируса, поражающий мышей

RuNews24.ru 01:34
60
Шоу-бизнес

Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе

Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 09:55
36
Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
155
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,6K
Здоровье

В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
105
Игры

Энтузиасты завершают работу над фанатским ремастером Resident Evil 4

Авторы ремастера заявили, что вскоре завершат создание пятой главы, но не уточнили, когда именно игрокам стоит ждать выхода Resident Evil 4 HD Project.
OAnews 03 мая в 09:24
2
Общество

Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
2
Политика

США собрались добывать ресурсы на Луне

В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
9
Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости 12:57
1
Наука

Sohu (Китай): разгадка источника нового коронавируса уже близка? Ученые из Китая и США объединили свои усилия и уточнили направление исследований (Sohu)

Согласно сообщению британской газеты «The Financial Times», опубликованному 27 апреля, ученые из Китая и США начали совместно работать над поиском источника нового коронавируса и уточнили направление исследований.
ИноСМИ 20:00
Общество

В Приморье от коронавируса скончались два пациента

В Приморье ещё два пациента скончались от коронавируса.
Владивосток-Новости 18:34
1
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
502
Общество

Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
16
Культура

Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек»

Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер.
ИА Красная Весна 02:20
39
Общество

Кремлевский шеф-повар раскрыл меню приема по случаю Дня Победы

Известия 04:29
124
Общество

Финляндия с 14 мая откроет границы

Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
Вечерний Мурманск 11:59
15
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
748
Здоровье

В Бразилии зафиксировали рекордный суточный прирост жертв COVID-19

Число погибших от коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 600 (или 8%) - до 7921 человека, сообщил Минздрав страны.
РИА Новости 19:29
Армия и оружие

В армию России поступит более 35 самоходных гаубиц с АСУ

Москва, 6 мая 2020, 02:48 — REGNUM На вооружение российской армии до конца 2020 года поступят более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем (АСУ).
REGNUM 19:48
Космос

Ученый-астроном рассказал об опасности летящего к Земле астероида

На днях многие с волнением наблюдали за приближением к Земле астероида 1998 OR2 — он в 200 раз крупнее челябинского метеорита.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 22:34
Игры

CD Projekt RED в июне покажет Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED анонсировала мероприятие Night City Wire на котором могут показать финальную версию игры Cyberpunk 2077.
The GEEK 15:08
3
Здоровье

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
480
Происшествия

Больше 160 трупов буревестников обнаружили на берегу моря в Холмском районе

АСТВ 02:48
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