Экономика
РБКШансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Курс на ужесточение требований к заемщику Банки при выдаче ипотеки уже стали применять более жесткий кредитный скоринг и тщательнее оценивать платежеспособность будущего клиента.
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с чего всё началось
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.РБКвчера в 10:51
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Политика
Пентагон не знает, откуда именно появился коронавирус
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские власти не знают, откуда именно появился коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 17:31
Финансы
Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам
Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
REGNUM 17:55
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
Общество
Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Наука
Ученые создали штамм коронавируса, поражающий мышей
RuNews24.ru 01:34
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе
Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 09:55
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Здоровье
В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
Игры
Энтузиасты завершают работу над фанатским ремастером Resident Evil 4
Авторы ремастера заявили, что вскоре завершат создание пятой главы, но не уточнили, когда именно игрокам стоит ждать выхода Resident Evil 4 HD Project.
OAnews 03 мая в 09:24
Общество
Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
Политика
США собрались добывать ресурсы на Луне
В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Наука
Sohu (Китай): разгадка источника нового коронавируса уже близка? Ученые из Китая и США объединили свои усилия и уточнили направление исследований (Sohu)
Согласно сообщению британской газеты «The Financial Times», опубликованному 27 апреля, ученые из Китая и США начали совместно работать над поиском источника нового коронавируса и уточнили направление исследований.
ИноСМИ 20:00
Общество
В Приморье от коронавируса скончались два пациента
В Приморье ещё два пациента скончались от коронавируса.
Владивосток-Новости 18:34
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Общество
Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
Культура
Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек»
Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер.
ИА Красная Весна 02:20
Общество
Финляндия с 14 мая откроет границы
Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
Вечерний Мурманск 11:59
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
Здоровье
В Бразилии зафиксировали рекордный суточный прирост жертв COVID-19
Число погибших от коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 600 (или 8%) - до 7921 человека, сообщил Минздрав страны.
РИА Новости 19:29
Армия и оружие
В армию России поступит более 35 самоходных гаубиц с АСУ
Москва, 6 мая 2020, 02:48 — REGNUM На вооружение российской армии до конца 2020 года поступят более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем (АСУ).
REGNUM 19:48
Космос
Ученый-астроном рассказал об опасности летящего к Земле астероида
На днях многие с волнением наблюдали за приближением к Земле астероида 1998 OR2 — он в 200 раз крупнее челябинского метеорита.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 22:34
Игры
CD Projekt RED в июне покажет Cyberpunk 2077
Студия CD Projekt RED анонсировала мероприятие Night City Wire на котором могут показать финальную версию игры Cyberpunk 2077.
The GEEK 15:08
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24