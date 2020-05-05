Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Общество В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена для учащихся девятых классов из-за пандемии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. 648

Политика Трамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции.

Футбол Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1 Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.

Здоровье В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. 6,5K

Политика Россия передала Ким Чен Ыну медаль к юбилею Победы Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Об этом сообщает российское посольство в КНДР на своей странице в Facebook. 865

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,4K

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где зафиксирована вспышка коронавируса Главный врач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев, где выявлено 16 случаев заражения коронавирусом и введен карантин, уволился по собственному желанию. 29

Авто Дилеры «Джи Эм-АВТОВАЗ» прекращают продажи внедорожников Niva Компания, ранее носившая название «Джи Эм-АВТОВАЗ», а в апреле текущего года переименованная в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», прекращает продажи модели Niva, ранее принадлежавшей бренду Chevrolet, а теперь готовящейся перейти под эгиду марки Lada.

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 535

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 1K

Общество В США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса Ранее Дональд Трамп в своем очередном прогнозе сказал, что в стране могут умереть 100 тысяч человек с коронавирусом. 362

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 519

Здоровье В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. 17

Общество Сын Рудковской и Плющенко ответил на критику Аршавина Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в соцсети ответил на слова футболиста Андрея Аршавина о том, что родители заставляют его сниматься в видео для Instagram. 26

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,9K

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 512

Экономика В России из банковской системы вывели триллион рублей Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей. 19