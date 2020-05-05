Экономика

РБКРБКШансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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У кого не будет шансов на ипотеку в 2020 году, рассказали эксперты

Афанасий-бизнес09:41

Эксперты раскрыли, кому не дадут ипотеку в этом году

Гудвилл.онлайн09:00

Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году

ProUfu.ru01:38

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

РБКвчера в 10:51

«Вести Ставропольский край. Экономика» 4. 05. 2020

ГТРК Ставропольевчера в 09:01
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса

В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена для учащихся девятых классов из-за пандемии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 12:06
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Политика

Трамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции.
ФАН 11:50
Политика

Чехия захотела нормализовать отношения с Россией

Прага захотела нормализовать отношения с Москвой.
Lenta.ru 12:09
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Кино

«Звёздные войны: Войны клонов» подошли к концу

Сегодня, 4 мая, завершился седьмой и финальный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов».
Игромания.ру вчера в 10:43
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Футбол

Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости 12:07
Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,5K
Политика

Россия передала Ким Чен Ыну медаль к юбилею Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Об этом сообщает российское посольство в КНДР на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:49
865
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Lenta.ru 10:06
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2,1K
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где зафиксирована вспышка коронавируса

Главный врач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев, где выявлено 16 случаев заражения коронавирусом и введен карантин, уволился по собственному желанию.
ТАСС 12:34
29
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Авто

Дилеры «Джи Эм-АВТОВАЗ» прекращают продажи внедорожников Niva

Компания, ранее носившая название «Джи Эм-АВТОВАЗ», а в апреле текущего года переименованная в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», прекращает продажи модели Niva, ранее принадлежавшей бренду Chevrolet, а теперь готовящейся перейти под эгиду марки Lada.
За рулем 12:35
Политика

В Китае предупреждают о возможных вооруженных столкновениях с США

Из-за растущей волны враждебности отношения между Китаем и США могут перерасти к вооруженному противостоянию.
МонаВиста 10:07
85
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
1K
Общество

В США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса

Ранее Дональд Трамп в своем очередном прогнозе сказал, что в стране могут умереть 100 тысяч человек с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:30
362
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Здоровье

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
17
Общество

Сын Рудковской и Плющенко ответил на критику Аршавина

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в соцсети ответил на слова футболиста Андрея Аршавина о том, что родители заставляют его сниматься в видео для Instagram.
Вечерняя Москва 04:18
26
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы вчера в 19:04
52
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,9K
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
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Игры

Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле

Игромания.ру 09:16
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Экономика

В России из банковской системы вывели триллион рублей

Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
19
Общество

Жертв гигантских азиатских шершней обнаружили в США

Как считают ученые, к которым обратилось CNN, пчелы стали жертвами гигантских азиатских шершней.
ИА Красная Весна 03 мая в 10:25
2
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
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Армия и оружие

ВВС США намерены разработать гиперзвуковую крылатую ракету

Военно-воздушные силы США ожидают от промышленности информацию о технологиях гиперзвуковых крылатых ракет в надежде на запуск новой программы создания опытных образцов в ближайшем будущем.
ТАСС вчера в 07:17
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