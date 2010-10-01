Экономика
ProUfu.ruЭксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году
Специалисты объясняют это тем, что зарплаты данных категорий потенциальных заемщиков на период самоизоляции с высокой вероятностью сохранились и останутся примерно на докризисном уровне после пандемии коронавируса.
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Общество
Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой
Госпитализация в Подмосковье по-прежнему остаётся высокой, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва, который провел совещание по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 08:07
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери
Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.
Экономика сегодня 09:09
Гаджеты
Брелок HP ThinPro Go превратит любой компьютер в тонкий клиент
Компания HP представила любопытную новинку — небольшой USB-брелок ThinPro Go, который позволяет вдохнуть вторую жизнь в старый компьютер.
3DNews 08:52
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам
Российские регионы освободили от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией COVID-19.
РИА Новости 03:10
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:56
Политика
Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Известия 08:49
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
Единоборства
Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Гэтжи бы отказался от боя с Хабибом, если бы ему предложили провести поединок через 10 дней.
ГЛАС.RU 06:34
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
Происшествия
В Кемеровской области умер четвёртый пациент с коронавирусом
RT на русском 02:02
Общество
Депутат Госдумы спросил у Билла Гейтса о чипировании населения
Парламентарий спросил известного миллиардера о том, собирается ли он чипировать население планеты.
Pravda.Ru 07:24
Здоровье
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Здоровье
В Липецкой области вводят всеобщий масочный режим
Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах.
Kursk.com 07:21
Политика
Эрдоган заявил о скором выходе Турции из кризиса
Турция вскоре выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 09:24
Энергетика
Цена Brent поднялась выше $29 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
REGNUM 03:19
Общество
Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
ПРАЙМ вчера в 21:24
Политика
Спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США
Спецслужбы предупреждают власти о необходимости потенциальной готовности к наихудшему сценарию, в том числе к силовому столкновению с США.
ToDay News Ufa 05:23
Происшествия
В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов
Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Наука
Учёные: Люди выбирают друзей на уровне ДНК
Учёные Гарвардского университета сообщили, что люди склонны выбирать своих друзей на уровне ДНК.
Дни24 06:06
Гаджеты
Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike
В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
Megaobzor.com вчера в 13:53
Общество
Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11