Экономика

РБКРБКШансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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У кого не будет шансов на ипотеку в 2020 году, рассказали эксперты

Афанасий-бизнес09:41

Эксперты раскрыли, кому не дадут ипотеку в этом году

Гудвилл.онлайн09:00

«Вести Ставропольский край. Экономика» 4. 05. 2020

ГТРК Ставропольевчера в 09:01

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

РБКвчера в 10:51

Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году

ProUfu.ru01:38
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика

Противостояние в Раде: Все фракции объединились против «Слуги народа»

Киев, 5 мая 2020, 13:56 — REGNUM Оппозиционные фракции и группы Верховной рады собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания парламента, сообщил 5 мая экс-президент страны и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
REGNUM 06:56
Политика

Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост.
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Шоу-бизнес

Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской

Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:55
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Общество

Россиянам показали умерших пациентов с коронавирусом

Журналист Антон Красовский в новом выпуске «Эпидемии» показал фотографии, гробы и родственников нескольких умерших пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 09:58
Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
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Общество

Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Общество

В Липецкой области вводят обязательный масочный режим

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
Коммерсантъ 10:01
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Армия и оружие

США намерены закупить системы вооружения стран бывшего СССР

В планы США входит закупка систем вооружения, которыми активно пользуются страны бывшего СССР, а также входящие в Восточный блок государства.
Актуальные Новости 02:26
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Технологии

Ученые подтвердили, что коронавирус попал в Россию из Европы

Ученые из Вашингтонского университета в США отследили путь распространения коронавируса в России посредством изучения генетического материала COVID-19.
Росбалт 09:23
Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
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Здоровье

Ученые предположили, что коронавирусом переболели до 15% немцев

Результат оказался поразительным: коронавирусом COVID-19 переболели до 15% горожан, процент смертности составил 0,37%.
Новые Известия 07:32
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
RT на русском 09:46
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Общество

Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Общество

Шеф-повар рассказал о меню на банкете в честь Дня Победы в Кремле

Наша версия 06:00
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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
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Общество

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
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Общество

Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

Lenta.ru 09:09
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Происшествия

В Самаре загорелись шесть жилых домов

В Самаре в Железнодорожном районе произошло возгорание шести частных жилых домов на площади около 600 кв. метров.
RT на русском 09:56
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В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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