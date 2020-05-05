Экономика
РБКШансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
Финансы
Силуанов назвал объём антикризисной поддержки экономики в 2020 году
Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции в более чем 6,5% ВВП.
RT на русском 19:43
Хоккей
Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина
«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
Здоровье
В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета 00:04
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Авто
Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado
В 1987 году на мировом рынке появилась модель Toyota Land Cruiser Prado, которая стала одной из самых востребованных.
Anonsens вчера в 00:05
Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском 16:04
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика
Латвия была «донором денег» в СССР, заявили в Риге
Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Его слова передает "Sputnik Латвия".
РИА Новости 20:30
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
Кино
Названы любимые фильмы россиян о войне
Сервис Кино Mail.ru узнал в ходе опроса любимые фильмы россиян о войне.
Мойка78 20:38
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Политика
Трамп допустил увеличение сроков создания вакцины от коронавируса
Американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца 2020 года, но полной уверенности в том, что это удастся сделать, на данный момент нет.
Известия 21:09
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Ведомости 13:34
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Происшествия
Житель Горно-Алтайска на спор облил бензином и поджёг знакомую
Горно-Алтайск, 5 мая 2020, 07:40 — REGNUM В Горно-Алтайске 42-летний мужчина на спор облил бензином и поджёг свою новую знакомую.
REGNUM 00:40
Общество
В США число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 млн человек
Более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом было выявлено в США, следует из данных, представленных университетом Джонса Хопкинса 5 мая.
ИА Красная Весна 19:06
Путешествия
Египет возобновит внутренний туризм с 15 мая
Каир, 6 мая 2020, 02:18 — REGNUM Власти Египта готовятся возобновить работу гостиниц на курортах с 15 мая для внутреннего туризма, сообщает портал «Аль-Ахрам».
REGNUM 19:18
Происшествия
В Хакасии подтверждено 318 случаев заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Хакасии по состоянию на 5 мая составляет 318, в том числе 25 человек уже излечились от COVID-19.
REGNUM вчера в 22:47