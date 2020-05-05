Экономика

РБКРБКШансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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Условия ипотечного кредитования ужесточаются

Konkurent.ru21:14

Избу повернули к людям

Российская газета14:18

Эксперты раскрыли, кому не дадут ипотеку в этом году

Гудвилл.онлайн09:00

У кого не будет шансов на ипотеку в 2020 году, рассказали эксперты

Афанасий-бизнес09:41

Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году

ProUfu.ru01:38

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

РБКвчера в 10:51

«Вести Ставропольский край. Экономика» 4. 05. 2020

ГТРК Ставропольевчера в 09:01
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Гаджеты

Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
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Финансы

Силуанов назвал объём антикризисной поддержки экономики в 2020 году

Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции в более чем 6,5% ВВП.
RT на русском 19:43
5
Хоккей

Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина

«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
1K
Здоровье

В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
112
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
1,7K
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета 00:04
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

После коронавируса США атаковали шершни-убийцы, обитающие в Китае

Росбалт 11:59
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Авто

Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado

В 1987 году на мировом рынке появилась модель Toyota Land Cruiser Prado, которая стала одной из самых востребованных.
Anonsens вчера в 00:05
3
Политика

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
64
Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском 16:04
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Общество

Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
3,3K
Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
14
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
3,2K
Политика

Латвия была «донором денег» в СССР, заявили в Риге

Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Его слова передает "Sputnik Латвия".
РИА Новости 20:30
Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
58
Кино

Названы любимые фильмы россиян о войне

Сервис Кино Mail.ru узнал в ходе опроса любимые фильмы россиян о войне.
Мойка78 20:38
1
Происшествия

Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития

Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
2
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,9K
Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
39
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
129
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
161
Политика

Трамп допустил увеличение сроков создания вакцины от коронавируса

Американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца 2020 года, но полной уверенности в том, что это удастся сделать, на данный момент нет.
Известия 21:09
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Ведомости 13:34
256
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,8K
Происшествия

Житель Горно-Алтайска на спор облил бензином и поджёг знакомую

Горно-Алтайск, 5 мая 2020, 07:40 — REGNUM В Горно-Алтайске 42-летний мужчина на спор облил бензином и поджёг свою новую знакомую.
REGNUM 00:40
3
Общество

В США число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 млн человек

Более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом было выявлено в США, следует из данных, представленных университетом Джонса Хопкинса 5 мая.
ИА Красная Весна 19:06
1
Путешествия

Египет возобновит внутренний туризм с 15 мая

Каир, 6 мая 2020, 02:18 — REGNUM Власти Египта готовятся возобновить работу гостиниц на курортах с 15 мая для внутреннего туризма, сообщает портал «Аль-Ахрам».
REGNUM 19:18
Происшествия

В Хакасии подтверждено 318 случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Хакасии по состоянию на 5 мая составляет 318, в том числе 25 человек уже излечились от COVID-19.
REGNUM вчера в 22:47
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