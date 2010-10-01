Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

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