Музыка

News.ruNews.ruШансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

Россия всегда с большим пафосом и слишком серьёзно относилась к Евровидению. Однако выбор группы Little Big в качестве участника конкурса показывает «абсолютную смену стиля». Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.
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В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Lenta.ruвчера в 23:04

В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в Евровидении

Комсомольская правдавчера в 22:50

Handelsblatt: от пафоса к сатире — Россия может победить на Евровидении

Красная веснавчера в 14:51

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на «Евровидении»

Известиявчера в 20:58

В Германии оценили шансы Little Big на победу на «Евровидении»

URA.Ruвчера в 20:28

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

РИА Новостивчера в 19:15

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

РБКвчера в 21:24
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Хоккей

СМИ узнали об отказе «Барыса» играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский «Барыс» отказался от дальнейшего участия во втором этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыше Кубка Гагарина.
РБК 03:10
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Здоровье

Больничные для россиян на карантине будут оплачены в особом порядке

Больничные для россиян на карантине будут оплачены в особом порядке.
Piter.tv 03:34
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

ТАСС вчера в 21:07
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Российская газета 00:52
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:17
Гаджеты

В сети появились реальные фото Motorola Edge с изогнутым экраном

Профиль вчера в 12:16
Гаджеты

Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11

Astera вчера в 08:49
Футбол

Черданцев прокомментировал ситуацию с коронавирусом

"Итальянцы сами всех заразили, а теперь просят перенести чемпионат Европы, потому что не успевают доиграть Серию А. Я удивлен", - написал Черданцев в Twitter Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Газета.Ru 02:10
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
Ведомости вчера в 21:15
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК вчера в 16:30
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Говорит Москва вчера в 03:25
Общество

Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:51
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством

Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
ТАСС 14 марта в 06:59
Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»

Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
OAnews 14 марта в 12:20
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Здоровье

Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса

С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты.
Известия вчера в 19:24
Общество

«Аэрофлот» приостановил несколько рейсов в Европу

«Аэрофлот» приостановил рейсы в ряд европейских стран, – сообщает «МИР 24». С воскресенья отменены полеты в Варшаву.
МИР 24 вчера в 17:20
Политика

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 03:47
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Shraibikus News 14 марта в 14:06
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек

REGNUM вчера в 14:17
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru вчера в 10:15
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Российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
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