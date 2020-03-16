Россия всегда с большим пафосом и слишком серьёзно относилась к Евровидению. Однако выбор группы Little Big в качестве участника конкурса показывает «абсолютную смену стиля». Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

Политика Россия закрывает границу с Белоруссией Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

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