Музыка
News.ruШансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Россия всегда с большим пафосом и слишком серьёзно относилась к Евровидению. Однако выбор группы Little Big в качестве участника конкурса показывает «абсолютную смену стиля». Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.
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Хоккей
СМИ узнали об отказе «Барыса» играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский «Барыс» отказался от дальнейшего участия во втором этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыше Кубка Гагарина.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Здоровье
Больничные для россиян на карантине будут оплачены в особом порядке
Больничные для россиян на карантине будут оплачены в особом порядке.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Происшествия
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гаджеты
В сети появились реальные фото Motorola Edge с изогнутым экраном
Гаджеты
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11
Футбол
Черданцев прокомментировал ситуацию с коронавирусом
"Итальянцы сами всех заразили, а теперь просят перенести чемпионат Европы, потому что не успевают доиграть Серию А. Я удивлен", - написал Черданцев в Twitter Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Экономика
Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения
Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Шоу-бизнес
Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Общество
Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса
Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством
Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»
Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Здоровье
Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса
С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты.
Общество
«Аэрофлот» приостановил несколько рейсов в Европу
«Аэрофлот» приостановил рейсы в ряд европейских стран, – сообщает «МИР 24». С воскресенья отменены полеты в Варшаву.
Политика
Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций
Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.