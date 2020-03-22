Коронавирус
Live24Шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана оценили в ВОЗ
Как сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, в настоящее время каких-либо научных доказательств того факта, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 способна распространяться из-за употребления воды из-под крана – не существует.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.РИА Новостивчера в 20:13
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Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве
У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Политика
Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
Общество
Испания ввела самые жесткие меры карантина в Европе
Самые жесткие меры карантина в Европе приняты Испанией. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию
ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые согласилась снять черные очки
Фотосессия оказалась настолько удачной, что Роберт, родной брат Дианы Гурцкой, решился все же впервые показать публике свою сестру без очков.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Здоровье
В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
Здоровье
Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе
Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Космос
Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал потоки вещества, которые, вероятно, являются самыми мощными за всю историю астрономических наблюдений.
Наука
Ученые из Томска предложили новый способ модификации графена
Новую методику модификации графена, которая позволяет сделать материал более гибким и стойким к коррозии, разработали в Томском политехническом университете (ТПУ), сообщает 20 марта сайт организации.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Общество
Итого 306: в России увеличилось количество зараженных коронавирусом
Как сообщили в оперштабе по ситуации с коронавирусом, теперь в России зафиксировано 306 больных.
Технологии
Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус
Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.
Космос
Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.