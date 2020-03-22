Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

с чего всё началось

Как сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, в настоящее время каких-либо научных доказательств того факта, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 способна распространяться из-за употребления воды из-под крана – не существует.

Шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана оценили в ВОЗ

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