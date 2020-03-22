Коронавирус

Live24Live24Шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана оценили в ВОЗ

Как сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, в настоящее время каких-либо научных доказательств того факта, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 способна распространяться из-за употребления воды из-под крана – не существует.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

ВОЗ: нет доказательств заражения коронавирусом через воду из-под крана

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новостивчера в 20:13

Подробнее о событии

ВОЗ: нет свидетельств инфицирования коронавирусом от воды из-под крана

REGNUM02:36

ВОЗ объяснила, можно ли заразиться коронавирусом через воду из-под крана

Телеканал 360°01:43

ВОЗ: нет доказательств заражения коронавирусом через воду из-под крана

РИА Новостивчера в 20:13

В ВОЗ оценили шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана

Аргументы и Фактывчера в 23:43

ВОЗ развеяла миф о заражении коронавирусом от воды из-под крана

Вечерняя Москвавчера в 21:58

В ВОЗ развеяли слухи: коронавирус не передается через воду из-под крана

Вести.Ruвчера в 20:41

В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус

Известия00:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

Интерфакс 03:46
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в республике за сутки выросло на 793 и достигло 4825.
RT на русском вчера в 13:27
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Экономика

Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт

Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
iReactor 02:27
Авто

Из-за экономического кризиса россияне пересядут на отечественные авто

Экономический кризис значительно повысит спрос жителей России на отечественные автомобили. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:20
Общество

Рассмеявшаяся из-за льгот телеведущая отказалась голосовать по поправкам в Конституцию

Александра Новикова, сотрудница канала ГТРК «Камчатка», опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram сообщение, в котором отказалась участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
Discover24 05:21
Здоровье

Назван пищеварительный симптом нового коронавируса

Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Evo-rus.com 20 марта в 11:30
Происшествия

Нападение пассажирки на водителя такси в Тюмени попало на видео

В Тюмени пассажирка такси напала на водителя. Видео инцидента опубликовал Пятый канал.
РИА Новости 05:19
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 19 марта в 07:03
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания

В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
ТАСС 04:12
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости 20 марта в 21:44
Политика

Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:32
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com вчера в 09:18
Общество

Почти полсотни заболевших коронавирусом выявили на Украине

На Украине зафиксировали 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Украина.ру 04:12
Хоккей

Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»

Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".
РИА Новости вчера в 15:34
Экономика

Кабмин одобрил стратегию развития агропромышленного комплекса России

«Одобрить стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 06:19
Общество

The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ

Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
News.ru 02:58
Здоровье

Главный терапевт рассказала, какие витамины поддержат иммунитет

Подтвержденных исследованиями сведений, что прием витаминов влияет на смертность при распространении инфекций, в рамках доказательной медицины нет, считает главный специалист по терапии и общей практики Минздрава, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.
Российская газета 03:16
Футбол

Тренер «Шеффилд Юнайтед» Уайлдер: «Сезон АПЛ нужно доиграть, здесь не может быть компромиссов»

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер полагает, что сезон АПЛ нужно доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.
Бомбардир.ру 05:46
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:15
Общество

В детсадах Ставрополья отменили карантин по просьбам родителей

Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.
Интерфакс 04:15
Единоборства

UFC официально подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Metaratings 05:02
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выбрала идеальный аксессуар для защиты от коронавируса

RuNews24.ru 01:38
Авто

Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster

Южнокорейский кроссовер Kia Seltos с августа прошлого года по февраль 2020 года продан на индийском рынке в количестве около 75 тысяч автомобилей.
Rusargument вчера в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное