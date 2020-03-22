Коронавирус
Live24Шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана оценили в ВОЗ
Как сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, в настоящее время каких-либо научных доказательств того факта, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 способна распространяться из-за употребления воды из-под крана – не существует.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.РИА Новостивчера в 20:13
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Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в республике за сутки выросло на 793 и достигло 4825.
Политика
Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу
"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
Экономика
Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт
Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
Авто
Из-за экономического кризиса россияне пересядут на отечественные авто
Экономический кризис значительно повысит спрос жителей России на отечественные автомобили. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Рассмеявшаяся из-за льгот телеведущая отказалась голосовать по поправкам в Конституцию
Александра Новикова, сотрудница канала ГТРК «Камчатка», опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram сообщение, в котором отказалась участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
Здоровье
Назван пищеварительный симптом нового коронавируса
Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Происшествия
Нападение пассажирки на водителя такси в Тюмени попало на видео
В Тюмени пассажирка такси напала на водителя. Видео инцидента опубликовал Пятый канал.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания
В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Музыка
Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни
Общество
Почти полсотни заболевших коронавирусом выявили на Украине
На Украине зафиксировали 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Хоккей
Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»
Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".
Экономика
Кабмин одобрил стратегию развития агропромышленного комплекса России
«Одобрить стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в заявлении.
Общество
The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ
Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
Здоровье
Главный терапевт рассказала, какие витамины поддержат иммунитет
Подтвержденных исследованиями сведений, что прием витаминов влияет на смертность при распространении инфекций, в рамках доказательной медицины нет, считает главный специалист по терапии и общей практики Минздрава, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.
Футбол
Тренер «Шеффилд Юнайтед» Уайлдер: «Сезон АПЛ нужно доиграть, здесь не может быть компромиссов»
Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер полагает, что сезон АПЛ нужно доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Общество
В детсадах Ставрополья отменили карантин по просьбам родителей
Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Авто
Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster
Южнокорейский кроссовер Kia Seltos с августа прошлого года по февраль 2020 года продан на индийском рынке в количестве около 75 тысяч автомобилей.