Общество

РИА НовостиРИА НовостиШапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал
, что не считает доходом 870 млн рублей, которые он получил на свой личный счет в 2018 году и передал своей компании «Ваш консалтинг».
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