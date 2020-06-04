Общество
РИА НовостиШапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что не считает доходом 870 млн рублей, которые он получил на свой личный счет в 2018 году и передал своей компании «Ваш консалтинг».Медиазона05:38
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Председатель Мосгордумы Шапошников рассматривает возможность судебной тяжбы с Навальным
Интерфакс - Россия03:07
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Происшествия
Утопившей детей россиянке вынесли приговор
Lenta.ru 03:53
Футбол
ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru вчера в 07:47
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
Политика
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
Здоровье
69 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
На 4 июня в Алтайском крае у 2 135 человек выявлен коронавирус. Выздоровели 861 человек, в том числе 21 за сутки.
Kursk.com 04:25
Происшествия
Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов
Российская газета 07:19
Общество
С 6 июня на Кубани откроют парки и набережные
В субботу, 6 июня, в Краснодарском крае откроют парки и набережные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
СочиСтрим 06:23
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля
Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 06:47
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
Авто
6 примет хорошей АЗС (и 7 признаков плохого бензина)
АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке.
За рулем 03:00
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Происшествия
На Невском проспекте мужчине выстрелили в голову из пистолета
Неизвестный в ходе конфликта выстрелил мужчине в голову из травматического пистолета на Невском проспекте.
Piter.tv 07:08
Общество
Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru 02 июня в 23:04
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra все же будет
Некоторое время назад инсайдеры, которые обычно сливают информацию о новых смартфонах компании Samsung, официально рассказали о том, что гаджета под названием Galaxy Note 20 Ultra в 2020 году не будет.
Megaobzor.com 01:06
Здоровье
Валентина Ануфриенкова: смолянам не стоит спешить в гости
Регионы России начали постепенное снятие ограничений, которые были введены в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Смоленская газета 06:03
Авто
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
ВТБ с 1 июня 2020 года начинает работать в рамках обновлённой программы госсубсидирования автокредитования.
АК&М 01 июня в 05:55
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM вчера в 03:50
Политика
На Украине заявили о неприемлемых условиях по новым кредитам МВФ
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине Международный валютный фонд (МВФ) для получения новых кредитов, являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.
Lenta.ru 02:15
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34