с чего всё началось

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.

Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

Футбол ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 481

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 593

Политика Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией. 11

Экономика Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт. 16

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 339

Здоровье 69 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки На 4 июня в Алтайском крае у 2 135 человек выявлен коронавирус. Выздоровели 861 человек, в том числе 21 за сутки. 204

Общество Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин. 3,4K

Политика Трамп высказался за присутствие России в G7 Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. 132

Происшествия На Невском проспекте мужчине выстрелили в голову из пистолета Неизвестный в ходе конфликта выстрелил мужчине в голову из травматического пистолета на Невском проспекте.

Футбол 23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 22

Гаджеты Samsung Galaxy Note 20 Ultra все же будет Некоторое время назад инсайдеры, которые обычно сливают информацию о новых смартфонах компании Samsung, официально рассказали о том, что гаджета под названием Galaxy Note 20 Ultra в 2020 году не будет. 2

Здоровье Валентина Ануфриенкова: смолянам не стоит спешить в гости Регионы России начали постепенное снятие ограничений, которые были введены в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Авто ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки ВТБ с 1 июня 2020 года начинает работать в рамках обновлённой программы госсубсидирования автокредитования.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 256

Политика На Украине заявили о неприемлемых условиях по новым кредитам МВФ Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине Международный валютный фонд (МВФ) для получения новых кредитов, являются крайне сложными и во многом неприемлемыми. 93