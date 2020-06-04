Экономика
РИА НовостиШапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
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Председатель Мосгордумы Шапошников рассматривает возможность судебной тяжбы с Навальным
Интерфакс - Россия03:07
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Политика
Пентагон выступил против подавления протестов военными
Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования закона о подавлении восстаний от 1807 года.
News.ru вчера в 10:59
Происшествия
В Чечне пострадали от урагана 11 человек
Пострадали 11 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
REGNUM 01:42
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram
В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
ИА Запад24 вчера в 10:05
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Политика
Путин поручил оказать помощь Забайкалью в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин призвал оперативно помочь Забайкалью, где растет заболеваемость коронавирусом.
ФАН 06:36
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Культура
Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
Режиссер Эмилия Кивелевич и Мастерская Брусникина сообщили в инстаграме о том, что запустили серию виртуальных постановок "Тоска по спектаклю", созданных в компьютерной игре The Sims 4.
РИА Новости вчера в 17:55
Общество
ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса
Клюге предупредил, что если не принять необходимые меры, то вторая волна Covid-19 может стать разрушительной.
Первый Тульский вчера в 20:49
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Армия и оружие
Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям
Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.
Утро.ru 00:21
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отмечает 45-летие
Сегодня, 4 июня, свой юбилей отмечает известная голливудская актриса Анджелина Джоли: ей исполняется 45 лет.
Экспресс газета 01:14
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Как сообщает телеканал "Беларусь-1", глава Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 15:46
Экономика
На Украине выросли цены на фрукты и ягоды
Известия вчера в 20:51
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
ТАСС вчера в 07:26
Политика
Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко
Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48