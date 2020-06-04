Экономика

РИА НовостиРИА НовостиШапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
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Спикер Мосгордумы отказался считать доходом 870 млн рублей, которые получил на личный счет и передал своей компании

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Председатель Мосгордумы Шапошников рассматривает возможность судебной тяжбы с Навальным

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Спикер Мосгордумы объяснил рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»

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Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального

Московский Комсомолец03:58

Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

РИА Новости06:26

Шапошников оставался в бизнесе, будучи мундепом в 2012 году, т. к. «это была не госслужба, а общественная нагрузка»

Эхо Москвы06:42
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Политика

Пентагон выступил против подавления протестов военными

Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования закона о подавлении восстаний от 1807 года.
News.ru вчера в 10:59
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Происшествия

В Чечне пострадали от урагана 11 человек

Пострадали 11 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
REGNUM 01:42
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Политика

Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram

В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

ИА Запад24 вчера в 10:05
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Общество

Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
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Общество

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Политика

Путин поручил оказать помощь Забайкалью в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин призвал оперативно помочь Забайкалью, где растет заболеваемость коронавирусом.
ФАН 06:36
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
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Происшествия

В Екатеринбурге похоронили застреленного Росгвардией уральца

URA.Ru 05:01
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Культура

Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4

Режиссер Эмилия Кивелевич и Мастерская Брусникина сообщили в инстаграме о том, что запустили серию виртуальных постановок "Тоска по спектаклю", созданных в компьютерной игре The Sims 4.
РИА Новости вчера в 17:55
Общество

ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса

Клюге предупредил, что если не принять необходимые меры, то вторая волна Covid-19 может стать разрушительной.
Первый Тульский вчера в 20:49
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Происшествия

Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции

Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
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Космос

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
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Армия и оружие

Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям

Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.
Утро.ru 00:21
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли отмечает 45-летие

Сегодня, 4 июня, свой юбилей отмечает известная голливудская актриса Анджелина Джоли: ей исполняется 45 лет.
Экспресс газета 01:14
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Как сообщает телеканал "Беларусь-1", глава Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 15:46
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Экономика

На Украине выросли цены на фрукты и ягоды

Известия вчера в 20:51
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Происшествия

В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело

Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
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Наука

Ученые установили дату постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме

Москва 24 02:49
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

ТАСС вчера в 07:26
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Политика

Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко

Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
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Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Политика

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

РБК 04:53
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