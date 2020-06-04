Экономика

РИА НовостиРИА НовостиШапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
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Спикер Мосгордумы отказался считать доходом 870 млн рублей, которые получил на личный счет и передал своей компании

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