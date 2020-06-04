Экономика
РИА НовостиШапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
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Председатель Мосгордумы Шапошников рассматривает возможность судебной тяжбы с Навальным
Интерфакс - Россия03:07
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Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия вчера в 09:16
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Юрий Лоза раскритиковал певца Киркорова за странную шутку про аппендицит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:04
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
Политика
Полиция пообещала расследовать нарушение Зеленским карантина
В МВД Украины пообещали расследовать вопрос нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 05:12
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
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Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
Здоровье
В Ивановской области коронавирус за сутки подтвердили у 80 пациентов
Власти региона информируют, что за сутки поставлено 80 диагнозов, а, по состоянию на 3 июня в Ивановской области зарегистрировано 2220 случаев новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 11:54
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru 05:32
Политика
Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram
В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
Здоровье
«Какая-то халатность!»: Оргеева возмутилась малому расходованию средств ФОМС на реабилитацию
Оргеева тут же отметила, что «кардиореабилитация» в 2019 году была оплачена 528 пациентам, тогда как, по данным фонда ОМС, по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» проходили 1000 пациентов.
Новый Калининград.Ru 06:00
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Политика
Кремль не видит проблем с проведением голосования по Конституции
Голосование по поправкам к Конституции РФ будет проведено с 25 июня по 1 июля. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.
NewInform 05:31
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Через свой аккаунт в Twitter американская компания SpaceX Илона Маска сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся 60 спутников Starlink.
Военное дело 00:52
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Пригожин назвал Охлобыстина трусом
Газета.Ru 04:45
Происшествия
В уральском городе, где арестовали мэра, задержали и вице-мэра
В апреле 2020 года был задержан мэр Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвинили в получении взятки в два миллиона рублей.
Политсовет 06:08
Хоккей
«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека
Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26
Политика
Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко
Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
Политика
В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ
Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в Москве, заявили в четверг в посольстве США в России.
РИА Новости 04:28
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали на 52% в мае
Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали в 2 раза – до 63,033 тысячи с 130,846 тысячи проданных машин в мае прошлого года, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Вести.Ru 06:35
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru 02 июня в 01:43
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов
Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла.
Российская газета 05:12
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25