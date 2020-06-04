с чего всё началось

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика. По словам Шапошникова, юристы рассматривают такую возможность.

Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального

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