Общество
Московский КомсомолецСпикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика. По словам Шапошникова, юристы рассматривают такую возможность.
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников попытался обосновать огромные доходы, обозначенные в его свежей декларации (отражает ситуацию за 2019 год), в эфире "Эха Москвы".Накануне.Ru06:08
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Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Газета.Ru 15:14
Общество
Потанин потерял за день 1,5 млрд долларов после аварии в Норильске
Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина за день сократилось на 1,5 миллиарда долларов из-за обвала котировок компании.
Дождь 14:39
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Общество
Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец 03:46
Общество
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Здоровье
Офтальмолог предупредил об опасности отекших век
Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
ФедералПресс 19:48
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Здоровье
60 новых случаев коронавируса выявили в Хабаровском крае за сутки
За сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru 04:25
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 17:24
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Политика
Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США
Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Экономика
Из-за пандемии Россия рискует остаться без ведущих IT-специалистов
Москва, 3 июня 2020, 10:34 — REGNUM Кризис, который разразился на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может привести к массовому оттоку программистов из России.
REGNUM вчера в 03:34
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру вчера в 07:42
Хоккей
«Металлург» обменял Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека
«Металлург» и «Авангард» совершили обмен. Магнитогорский клуб подписал контракт с нападающим Тэйлором Беком.
Матч ТВ 06:34
Происшествия
Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты
Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Авто
Volkswagen готовит премьеру обновленного Arteon
Мировая премьера обновленного Volkswagen Arteon и Arteon Shooting Brake состоится 24 июня и пройдет в формате онлайн-трансляции.
Движок вчера в 03:57