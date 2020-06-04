с чего всё началось

В конце мая на официальном сайте МГД были опубликованы сведения о доходах столичных парламентариев за 2019 год. Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).

Шапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой

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Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 127

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