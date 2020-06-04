Общество
ИзвестияШапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что не считает доходом 870 млн рублей, которые он получил на свой личный счет в 2018 году и передал своей компании «Ваш консалтинг».Медиазона05:38
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Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Кино
Объявлена программа Каннского фестиваля
Российская газета 04:40
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках
В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
Коммерсантъ 08:08
Авто
Volkswagen начал продажи лифтбека Arteon в России
Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
Автоновости дня 06:14
Общество
На Кубани с 6 июня откроют парки и набережные
С 6 июня открываются набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах.
Свободные Медиа 06:41
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Футбол
Доменико Тедеско отбыл карантин и начинает тренировки «Спартака»
Вести.Ru вчера в 16:30
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 01 июня в 10:46
Здоровье
Коронавирус выявлен в 33 районах Нижегородской области 1 июня
В 19 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Нижний сейчас 02 июня в 06:59
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru вчера в 06:20
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:52
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Наука
Новый результат мирового уровня получен в эксперименте LHCb
Ученые НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ в составе международной исследовательской группы получили результат мирового уровня в ходе эксперимента LHCb на Большом адронном коллайдере.
Научная Россия 02 июня в 09:31
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
Технологии
Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне
Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ФАН вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
Уже 13 лет идет расследование таинственного исчезновения трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн из квартиры, которую снимала семья во время отдыха на португальском курорте Прая-да-Луш.
Газета.Ru 06:54
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок
Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина.
РБК 06:24
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина рассказала, какие виды рака стали самыми распространенными в 2019 году в России.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Охлобыстина и Панина трусами
Пригожина разозлили слова Алексея Панина, Ивана Охлобыстина и стихи Сергея Шнурова.
Вести Подмосковья 05:49
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32