с чего всё началось

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.

Шапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой

Происшествия Оползень унес в море жилой поселок Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. 3

Здоровье Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей. 20

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 236

Общество Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. 497

Здоровье Коронавирус выявлен в 33 районах Нижегородской области 1 июня В 19 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.

Здоровье Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. 74

Политика Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя «Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении. 47

Наука Новый результат мирового уровня получен в эксперименте LHCb Ученые НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ в составе международной исследовательской группы получили результат мирового уровня в ходе эксперимента LHCb на Большом адронном коллайдере. 2

Политика Трамп высказался за присутствие России в G7 Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. 132

Технологии Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 250

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 272

Происшествия Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн Уже 13 лет идет расследование таинственного исчезновения трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн из квартиры, которую снимала семья во время отдыха на португальском курорте Прая-да-Луш.

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 12

Энергетика Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина. 1

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина рассказала, какие виды рака стали самыми распространенными в 2019 году в России. 6

Происшествия В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи. 407

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 160