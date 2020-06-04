Общество

ИзвестияИзвестияШапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал
, что не считает доходом 870 млн рублей, которые он получил на свой личный счет в 2018 году и передал своей компании «Ваш консалтинг».
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