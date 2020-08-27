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Газета.Ru
Газета.Ru

Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Экс-спортсменка заработала благодаря собственному бренду жевательных конфет и шоколада порядка $20 млн в 2019 году. Ее общее состояние в данный момент составляет около $200 млн.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБК05:16
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29
Lenta.ru

Богатейшие россиянки установили рекорд

Lenta.ru04:12
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
Интерфакс

Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок

Интерфакс05:01
Forbes

В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

Forbes02:11

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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Саакашвили вновь заявил о своем возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом, и заявил, что теперь возвращается на родину, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:04
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК06:03
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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Эвандер Кэйн недоволен реакцией НХЛ на стрельбу в чернокожего в Висконсине: «Говорить об этих проблемах должен не только я»

Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн раскритиковал реакцию игроков НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.
Sports.ru03:41

Около 70 застройщиков обанкротились в России с начала года

"С начала года в России обанкротилось 73 застройщика, которые реализуют 1,2 млн кв. м. Это меньше, чем за первое полугодие 2019 года, тогда обанкротилось 90 с портфелем в 2 млн кв. м", - сказал Выломов на деловом завтраке "Застройщики vs Покупатели: в поисках баланса".
Интерфакс04:49
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