Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Экс-спортсменка заработала благодаря собственному бренду жевательных конфет и шоколада порядка $20 млн в 2019 году. Ее общее состояние в данный момент составляет около $200 млн.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБК05:16
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РИА Новости03:19
Интерфакс

Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок

Интерфакс05:01
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29
Forbes

В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

Forbes02:11

В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четверых детей

58- летний водитель, имеющий шестилетний стаж за рулем, пояснил стражам порядка, что ехал примерно со скоростью 60 километров в час (при разрешенных на этом участке двадцати), его ослепило солнце, а из-за ремонта дороги он не разобрал, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.
Российская газета09:17
2

Спрос на вторичное жилье в Москве в августе вырос на 30%

По данным исследования, в настоящее время каждая седьмая сделка на вторичном рынке жилья проходит с условно инвестиционной целью, а число покупателей, обладающих незаемными средствами, с начала лета выросло вдвое.
Интерфакс06:04