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Газета.Ru
Газета.Ru

Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Экс-спортсменка заработала благодаря собственному бренду жевательных конфет и шоколада порядка $20 млн в 2019 году. Ее общее состояние в данный момент составляет около $200 млн.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbesвчера в 01:00
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Чемпионат

Мария Шарапова заняла 25-е место в списке богатейших женщин России

Чемпионатвчера в 15:51
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ruвчера в 03:00
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБКвчера в 05:16
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъвчера в 04:38
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РИА Новостивчера в 03:19
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020. Рейтинг Forbes

Forbesвчера в 14:00
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАССвчера в 02:29

Программа «Сфера» объединит более 500 российских спутников к 2030 году

Москва, 25 августа 2020, 12:33 — REGNUM Перспективная программа комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» представлена Роскосмосом в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».
Программа «Сфера» объединит более 500 российских спутников к 2030 году
REGNUM25 августа в 05:33
8

Суд оставил в силе приговор осужденному за шпионаж педофилу

Приговор суда низшей инстанции в отношении уроженца Севастополя, пойманного на шпионаже и ранее осужденного за педофилию, оставил без изменения апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи 27 августа, сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна17:58

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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В России в больницах остаются более 80 тыс. человек с коронавирусом

По данным Роспотребнадзора под медицинским наблюдением в целом по России с начала пандемии COVID-19 находились 2,6 млн человек, по состоянию на 26 августа 2020 под контролем остаются 211 410 человек.
Коммерсантъвчера в 08:57
8

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин: ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия) определили, что витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19.
Lenta.ru18:43

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфаксвчера в 19:02
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