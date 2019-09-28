Автоспорт
Вести.RuШарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России
На автодроме в Сочи состоялась квалификационная гонка 16 этапа Формулы-1 – Гран-при России. Лучше всех выступил монегаск Шарль Леклер из Ferrari, который начнет главную гонку с первой позиции. Леклер выиграл квалификацию с результатом 1 минута 31,628 секунды.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:40, Вашингтон
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Судно с украинцами на борту пропало в Атлантике
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The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
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Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
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За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК вчера в 08:25
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Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
РИА Новости 04:38
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Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
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Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
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Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
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«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
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Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
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В Германии сотрудники полиции задержали французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне.
Газета.Ru 09:56
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На Алтае мужчина убил женщину и двух малолетних детей
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней жительницы города Славгорода и двух ее детей девяти и четырех лет.
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В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах
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Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
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