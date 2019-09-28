Автоспорт

Вести.RuВести.RuШарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

На автодроме в Сочи состоялась квалификационная гонка 16 этапа Формулы-1 – Гран-при России. Лучше всех выступил монегаск Шарль Леклер из Ferrari, который начнет главную гонку с первой позиции. Леклер выиграл квалификацию с результатом 1 минута 31,628 секунды.
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