Автоспорт

РИА НовостиРИА НовостиЛеклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят уступил Гасли

Пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако выиграл квалификацию 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, который проходит при искусственном освещении. Леклер, который завоевал третий поул-позишн подряд, показал результат 1 минута 36,217 секунды.
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Шарль Леклер завоевал третий поул подряд

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Леклер завоевал поул в Сингапуре, Квят не вышел во второй сегмент

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Вольф: думали, за поул поборются «Ред Булл» и «Мерседес», но «Феррари» быстрее

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Sports.ru12:49
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