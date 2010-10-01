РПЛ

MetaratingsMetaratingsШаронова могут уволить из «Рубина»

«Рубин» в связи с неудовлетворительными результатами может распрощаться с главным тренером Романом Шароновым. Отмечается, что решение будет принято, исходя из итогов предстоящих матчей с грозненским «Ахматом» и «Сочи» в рамках РПЛ.
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«Рубин» может уволить Шаронова

Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и «Сочи».
Чемпионат07:25

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«Рубин» может уволить Шаронова

Чемпионат07:25

СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

Матч ТВ08:25

СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

Sportbox.RU08:25

Шаронова могут уволить из «Рубина»

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СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

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