РПЛ
ProstoProSport«Рубин» может отправить Шаронова в отставку
Руководство «Рубина» может отправить наставника команды Романа Шаронова в отставку, сообщает «Чeмпиoнат». Связано это с неудовлетворительными результатами команды в РПЛ. Руководство ФК примет решение об этом после игр «Рубина» против «Ахмата» и «Сочи».
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с чего всё началось
Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии Pro официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо. После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.Чемпионатвчера в 07:25
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
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НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
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РИА Новости вчера в 22:45
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Газета.Ru 01:31
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REGNUM 00:56
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Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
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Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
VSE42.RU вчера в 23:50
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
РИА Новости вчера в 14:18
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
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Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости вчера в 06:18
Происшествия
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
BFM.ru вчера в 01:18
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Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Спорт-Экспресс вчера в 13:45
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия
В Приамурье пять человек погибли в ДТП
"В результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали", - сообщает пресс-служба УМВД по области. Уточняется, что детей среди них нет.
Российская газета 01:16
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Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
ТАСС Спорт 23 ноября в 07:53
Экономика
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Российская газета 01:44
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 23 ноября в 16:43
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Вести.Ru 00:45
Финансы
Китайский ЦБ понизил курс юаня до минимальных отметок с начала месяца
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Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
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Privet-Rostov.ru 23 ноября в 11:42
Политика
Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией
Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
РИА Новости 01:24
Музыка
Лоза объяснил бессмысленность победы на «Детском Евровидении»
Певец и композитор Юрий Лоза оценил результаты прошедшего в Польше «Детского Евровидения», раскритиковав правила международного конкурса.
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Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Общество
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Известия вчера в 19:13