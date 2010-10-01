Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии Pro официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо. После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

с чего всё началось

Руководство «Рубина» может отправить наставника команды Романа Шаронова в отставку, сообщает «Чeмпиoнат». Связано это с неудовлетворительными результатами команды в РПЛ. Руководство ФК примет решение об этом после игр «Рубина» против «Ахмата» и «Сочи».

«Рубин» может отправить Шаронова в отставку

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