РПЛ

Sport24.ruSport24.ruШатов признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Динамо»

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
"Матч ТВ" объявил имя лучшего футболиста матча 19-го тура РПЛ "Зенит" — "Динамо" (3:0). Им был признан полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов.
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