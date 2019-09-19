Происшествия
Lenta.ruШедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.
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с чего всё началось
Шаман Александр Габышев, задержанный в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Ведомостивчера в 04:10
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МВД: Идущего в Москву шамана задержали за преступление, совершенное в Якутии
Росбалт19 сентября в 02:58
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
Inc-news.ru вчера в 07:22
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Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ 19 сентября в 07:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 19 сентября в 05:16
Армия и оружие
Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
Аксенов снова стал главой Крыма
Krym.News вчера в 05:48
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
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РИА Новости 19 сентября в 16:18
Армия и оружие
Разработчик рассказал о российской ракете «недостижимой дальности»
Росбалт 18 сентября в 02:03
Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
РИА Новости вчера в 01:33
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Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
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RuNews24.ru вчера в 05:30
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи
В Брянске задержан 31-летний сотрудник Службы специальной связи Александр Ефимов, который подозревается в убийстве двух своих коллег - Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского - с целью похищения у них 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели
Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.
РЕН ТВ вчера в 20:32
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
REGNUM вчера в 05:14
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Политика
В Китае оценили встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
«Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:31
Здоровье
Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью
Врачи сходятся во мнении, что употреблять сок лучше в первой половине дня и относиться к нему, как к десерту.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе
Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Общество
В Японии отменили более 200 рейсов из-за тайфуна «Тапа»
Авиакомпании Японии отменили 204 внутренних авиарейса из-за приближения тайфуна «Тапа» к югу страны, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:10
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Политика
Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь вчера в 12:55
Политика
Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров
Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.
Lenta.ru вчера в 17:55
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 19 сентября в 08:38
Происшествия
Зарезавшего одноклассника московского школьника задержали спустя 13 лет
В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который в 2006 году на уроке физкультуры в московской школе зарезал своего одноклассника.
Lenta.ru вчера в 11:42