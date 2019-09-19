с чего всё началось

Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Армия и оружие Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом 17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Происшествия Во Владивостоке загорелся торговый центр Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи В Брянске задержан 31-летний сотрудник Службы специальной связи Александр Ефимов, который подозревается в убийстве двух своих коллег - Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского - с целью похищения у них 7,5 млн рублей.

Происшествия Российских детей облили горящим маслом в Турции Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.

Шоу-бизнес Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Происшествия Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.

Политика МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

Политика В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.

Политика В Китае оценили встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне «Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес», — говорится в сообщении.

Здоровье Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью Врачи сходятся во мнении, что употреблять сок лучше в первой половине дня и относиться к нему, как к десерту.

Политика В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».

Общество В Японии отменили более 200 рейсов из-за тайфуна «Тапа» Авиакомпании Японии отменили 204 внутренних авиарейса из-за приближения тайфуна «Тапа» к югу страны, передает телеканал NHK.

Экономика Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10% По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.

Политика Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.

Кино Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.

Политика Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.