Происшествия
Lenta.ruШедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.
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с чего всё началось
Шаман Александр Габышев, задержанный в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Ведомости04:10
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:12, Вашингтон
Армия и оружие
В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Экономика
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбои с sms-уведомлениями от банков
Ряд абонентов ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") могут испытывать трудности с получением sms-сообщений от некоторых банковских сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.
Интерфакс 09:33
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна
Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Здоровье
Главный нарколог Минздрава рассказал о вреде вейпов для мозга и легких
"Россия позже начала курить вейпы, и я думаю, что в какой-то момент смерти начнутся и у нас", - пояснил он.
ТАСС 06:41
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Экономика
ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 05:19
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил об утрачивании НАТО военного превосходства над Россией.
Gazeta.SPb вчера в 00:17
Происшествия
Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле
Rambler News Service 07:47
Происшествия
В Дагестане пресекли бунт в колонии
Интерфакс 08:42
Футбол
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Политика
Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
РБК 09:47
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию
Москва 24 вчера в 03:03
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Происшествия
В Бурятии сообщили о похищении Саши-шамана
Московский Комсомолец Улан-Удэ 18 сентября в 19:59
Политика
В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.
ФАН вчера в 12:15
Гаджеты
Стартовали продажи новых iPhone
20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
IT-World 07:26
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Космос
В кратере на обратной стороне Луны найдено неизвестное вещество
Китайское космическое агентство опубликовало снимки с изображением таинственного гелеобразного вещества, которое было обнаружено луноходом "Юйту-2" (Yutu-2) из миссии "Чанъе-4" на дальней стороне Луны.
Российская газета 08:25
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Наука
Впервые реконструирована анатомия древнего «алтайского человека»
Генетики впервые реконструировали анатомический портрет денисовца – одного из древних предков человека, останки которого были найдены в Денисовой пещере на Алтае.
Алтайская правда 04:32
Авто
Toyota выпустила роскошный кабриолет для императора Японии
Кабриолет на базе Toyota Century выпущен в единственном экземпляре.
AutoNews вчера в 09:26
Политика
Захарова жестко ответила на претензии Эстонии
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Россия не приемлет понятие «советская оккупация», ущерб от которой потребовал компенсировать глава МИД Эстонии.
Рамблер 07:23
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31