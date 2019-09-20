с чего всё началось

Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

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Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

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Происшествия Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Политика Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

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Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

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