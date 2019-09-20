Происшествия
Lenta.ruШедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.
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Политика
Центробанк Ирана прокомментировал новые санкции со стороны США
Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что введение очередных американских санкций говорит о том, что у Вашингтона не осталось рычагов для давления на Тегеран, передает РИА Новости.
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Переговоры президентов США и Украины пройдут на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября.
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Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией продвигаются "очень активно".
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Болт назвал футболистов, которых бы включил в эстафетную команду
В свою команду Болт, увлекающийся футболом, включил форварда "Ювентуса" Криштаину Роналду, вингера "Реала" Гарета Бэйла и форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
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Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров
Спасатели тушат пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 17:30
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ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ
Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпаниям купить российские лайнеры МС-21 и Sukhoi SuperJet.
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Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
Открытая версия Toyota Century длиной порядка 5,3 метра оснащена гибридной силовой установкой на базе 5, 0-литрового мотора V8.
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Россияне захотели выселить больных раком детей
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Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова
Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
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