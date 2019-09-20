Происшествия
Lenta.ruШедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.
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с чего всё началось
Шаман Александр Габышев, задержанный в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Ведомости04:10
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