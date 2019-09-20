с чего всё началось

Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Общество Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

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Культура Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева Ирина Богачёва в 1964 году впервые выступила на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня Мариинский театр) в партии Полины («Пиковая дама» П.И.Чайковского).

Армия и оружие Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда Министерство обороны России в ответ на слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области заявило о надежной защите этого региона.

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Происшествия СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.

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Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

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Экономика Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10% По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.

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Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Происшествия Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.