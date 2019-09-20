Происшествия
Lenta.ruШедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.
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с чего всё началось
Шаман Александр Габышев, задержанный в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Ведомости04:10
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Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Ирина Богачёва в 1964 году впервые выступила на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня Мариинский театр) в партии Полины («Пиковая дама» П.И.Чайковского).
Московский Комсомолец 04:15
Политика
Песков не стал комментировать публикации своей дочери
РЕН ТВ вчера в 06:09
Армия и оружие
Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда
Министерство обороны России в ответ на слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области заявило о надежной защите этого региона.
Lenta.ru 05:51
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Экономика
СМИ: власти Саудовской Аравии вынуждают богатые семьи страны стать инвесторами IPO Saudi Aramco
Власти Саудовской Аравии вынуждают некоторые богатые семьи страны стать инвесторами IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco, сообщает газета The Financial Times.
Вести.Финанс 03:38
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Lenta.ru 05:39
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 04:17
Гаджеты
Из-за проблем с Google Huawei не будет продавать в ЕС смартфон Mate 30
Напомним, на полях выставки IFA 2019 в Берлине из уст представителей Huawei стало известно, что аппараты серии выпустят с Android 10, однако без Google Mobile Service (GMS), Google Play Store, Gmail и YouTube.
RuNews24.ru вчера в 01:54
Политика
Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.
RT на русском 05:47
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Гаджеты
Старт продаж iPhone 11 в России
ITZine.ru 05:03
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк делала МРТ головного мозга за год до беременности
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания, рассказал, что звезда «Моей прекрасной няни» делала МРТ головного мозга за год до своей третьей беременности.
Телепрограмма 05:43
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Ростове-на-Дону
В результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек.
RT на русском 04:13
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Наука
Производящие алкоголь бактерии могут вызывать заболевания печени
Китайские ученые исследовали бактерии из фекалий 48 здоровых людей и 43 с неалкогольной жировой болезнью печени, в том числе 32 человека, перенесших тяжелую форму этого заболевания, называемого неалкогольный стеатогепатит.
ГЛАС.RU 06:22