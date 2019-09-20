с чего всё началось

Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Армия и оружие Калининградский губернатор ответил генералу США на план удара по РФ Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главкому Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригяну на его высказывания о том, что у американцев существует план для прорыва российской системы противовоздушной обороны в этом регионе, пишет РБК.

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Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Политика Владимир Мутовкин избран главой Пензы Член президиума регполитсовета «Единой России» Владимир Мутовкин избран главой Пензы в ходе первой организационной сессии гордумы седьмого созыва в пятницу, 20 сентября.

Футбол Подкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.

Происшествия Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ Бывший прапорщик Артур Хайруллин осуждён за торговлю запчастями компьютеров Академии ФСБ, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Кино Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.

Экономика Хозяева довольны оккупационной администрацией Украины. Александр Роджерс 15 сентября в парламенте Украины был зарегистрирован проект государственного бюджета на 2020 год.

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Климова помолодела на несколько десятков лет Известная актриса выложила свежие истории, в которых удивила своих подписчиков помолодевшим внешним видом.

Политика В Оренбург прибыл Владимир Путин В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.

Гаджеты Стартовали продажи iPhone 11 – цены и очереди В России стартовали продажи новой серии iPhone 11: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Политика Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Евдокимова, который ранее занимал пост заместителя руководителя этой спецслужбы.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Ростове-на-Дону В результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек.

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».