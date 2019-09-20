Происшествия
Lenta.ruШедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.
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с чего всё началось
Шаман Александр Габышев, задержанный в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Ведомости04:10
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Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Наука
В честь Фродо из «Властелина колец» назвали блоху из Новой Зеландии
Новозеландские исследователи смогли открыли очередной вид уникальных травяных блох и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса, героя популярных книг Джона Толкина «Властелин колец».
Evo-rus.com 13:18
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 07:37
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Гаджеты
Huawei представил смартфоны без приложений Google
Китайская корпорация Huawei показала новую флагманскую линейку смартфонов без приложений от Google, пишет «Коммерсантъ».
Мой Брянск вчера в 23:37
Гаджеты
Galax продаёт карты с анимешными девушками, орлами и космическими видами
Компания Galax, видимо, решила, что традиционные видеокарты выглядят слишком скучно, и потому предлагает специальные пластиковые вставки с различными принтами, которые позволяют персонализировать видеоускоритель.
Игромания.ру 14:25
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Наука
Генетики потерпели неудачу в борьбе с малярией с помощью ГМ-комаров
В Бразилии генетики потерпели неудачу в борьбе с малярией посредством ГМ-комаров.
Актуальные Новости 17 сентября в 06:03
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
Песков рассказал о выходных Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обычно не бывает полностью свободных выходных, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК.
Рамблер 08:36
Культура
Cyberpunk 2077 приедет на «ИгроМир 2019»
CD Projekt RED объявила об участии в выставке «ИгроМир 2019».
3DNews 13:49
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото
Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
Актуальные Новости 05:54
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Шоу-бизнес
Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах
Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.
Popcornnews.ru 08:15
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Армия и оружие
СБ ООН отклонил резолюцию по Идлибу из-за позиции России и Китая
Совет Безопасности ООН отклонил совместную резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в сирийской Идлибе, поскольку Россия и Китай высказались против ее принятия.
Комсомольская правда вчера в 13:43
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
Политика
В ДНР исключили возможность новых уступок по «формуле Штайнмайера»
Новые уступки по «формуле Штайнмайера» исключены, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова, передает Донецкое агентство новостей.
РБК 13:36
Общество
Минюст опроверг отмену профессиональных праздников
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
Вести.Ru 12:41
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
В Вашингтоне рассказали о встречах Трампа на полях Генассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп на полях генассамблеи ООН встретится с лидерами ряда стран, в частности, Украины, Южной Кореи, Великобритании и Японии, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
РИА Новости 14:28