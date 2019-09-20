с чего всё началось

Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году.

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Наука Загрязнение воды признано одной из главных причин рака Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.

Наука В честь Фродо из «Властелина колец» назвали блоху из Новой Зеландии Новозеландские исследователи смогли открыли очередной вид уникальных травяных блох и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса, героя популярных книг Джона Толкина «Властелин колец».

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Театры Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Гаджеты Huawei представил смартфоны без приложений Google Китайская корпорация Huawei показала новую флагманскую линейку смартфонов без приложений от Google, пишет «Коммерсантъ».

Гаджеты Galax продаёт карты с анимешными девушками, орлами и космическими видами Компания Galax, видимо, решила, что традиционные видеокарты выглядят слишком скучно, и потому предлагает специальные пластиковые вставки с различными принтами, которые позволяют персонализировать видеоускоритель.

Политика Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Песков рассказал о выходных Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обычно не бывает полностью свободных выходных, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК.

Культура Cyberpunk 2077 приедет на «ИгроМир 2019» CD Projekt RED объявила об участии в выставке «ИгроМир 2019».

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