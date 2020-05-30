Общество
Lenta.ruШедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. Об этом рассказал юрист Алексей Прянишников принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова 30 мая.Тайга.инфо10:49
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