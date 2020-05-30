с чего всё началось

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. Об этом рассказал юрист Алексей Прянишников принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

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