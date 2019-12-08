Общество

РБКРБКСобравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил».
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркусткой области и Бурятии.
РБК03:40

Подробнее о событии

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК03:40

Шедший к Путину шаман возобновил поход с четырьмя собаками

Lenta.ru05:32

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, возобновил поход в Москву

Эхо Москвы04:31

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву. Он планирует «изгнать Путина»

Дождь04:55

Якутский шаман возобновил поход для «изгнания Путина»

Znak.com04:42

Боевой шаман Габышев «с пацанами» возобновил поход на Москву

Ридус06:02

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход на Кремль

66.ru05:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Наука

Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Интерфакс 05:12
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
Политика

Новая акция противников интеграции с Россией началась в Минске

Предыдущая акция противников интеграции с Россией состоялась накануне и собрала по разным оценкам, от 700 до одной тысячи человек.
Интерфакс 05:11
Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Васко да Гама» Маррони

Bobsoccer 03:50
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
Наука

Алкоголь спас наших предков от вымирания

Суть событий вчера в 09:55
Политика

Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже

Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».
Lenta.ru 05:18
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Политика

В КНДР заявили о прекращении переговоров с США по денуклеаризации

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сонна, на которого ссылается агентство Reuters, заявил, что в переговорах Северной Кореи с США денуклеаризация снята с повестки дня.
Московский Комсомолец 05:42
Музыка

Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.
РБК 04:50
Фигурное катание

Бутырская: Косторная щелкает тройной аксель как семечки

РИА Новости 05:18
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Стефания Маликова впервые вывела в свет младшего брата

Маликова вспомнила, что ещё два года назад мечтала о младшем брате, а теперь идёт на новогоднюю ёлку вместе с Марком.
Bimru.ru 03:17
Наука

У одноклеточных организмов нашли способность «мыслить»

Как поясняют ученые, в прошлом зоолог Герберт Спенсер выяснил, что инфузории, оказавшиеся вблизи вызывающей у них раздражение краски, сначала пытаются «увернуться» от нее, затем вращаются, чтобы ее «оттолкнуть», а если обе эти стратегии не срабатывали, одноклеточные сжимали свое тело, а затем просто откреплялись от точки, где находились, и уплывали.
Московский Комсомолец 04:16
Политика

Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, в которой он поздравил коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
RT на русском 01:22
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
OAnews вчера в 09:36
Авто

Назван автомобиль года в Японии

Стал известен победитель конкурса Car of the Year Japan («Автомобиль года в Японии»): им стал Toyota RAV4.
Motor 06 декабря в 05:52
Гаджеты

Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Astera вчера в 10:00
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости вчера в 07:36
Политика

Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
ТАСС 05:29
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество

Дочь Алисы Фрейндлих рассказала о маме в ее юбилей

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает 85-летний юбилей.
Экономика сегодня 04:47
Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Единоборства

Джошуа высказался о победе над Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:00
Экономика

Объем внешней торговли Китая уменьшился до $4,14 трлн

Объем внешней торговли Китая с января по ноябрь включительно уменьшился на 2,2% в годовом выражении, до 4,143 триллиона долларов, сообщили китайские таможенники.
Московский Комсомолец вчера в 23:57
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное