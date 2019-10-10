Политика
Lenta.ruШедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
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Авто
Стартовал выпуск LADA Vesta с автоматической трансмиссией
Терра вчера в 03:07
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Происшествия
У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт
Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
ТАСС 10:40
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Авто
Dyson отказался выпускать собственный электрокар
Британская Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, оставила планы по выпуску собственного электрокара.
Вести.Хайтек 12:14
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru 02:20
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой
Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области.
ТАСС 12:19
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета 05:04
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru вчера в 07:49
Происшествия
Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира
Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.
Пятый канал 12:10
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 11:33
Футбол
Иран забил Камбодже 14 голов, Азмун оформил хет-трик
В матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Ирана одержала разгромную победу над командой Камбоджи со счетом 14:0. В составе иранцев покер оформил Карим Ансарифард, хет-трик на счету Сердара Азмуна, по дублю забили Мехди Тареми и Мохаммад Мохеби.
Нева Спорт 11:21
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о введении рыночных цен на газ для населения уже в 2020 году
С 1 января 2020 года перестают действовать обязательства «Нафтагаза» по поставкам газа населению по льготным ценам Уже со следующего года на Украине изменится формула расчета цены газа для населения.
Новостной фронт 09:02
Политика
Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии
Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.
ТАСС 10:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду
Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
Дни24 05:19
Футбол
Путин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Политика
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.
РИА Новости 12:51
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Политика
Путин призвал строить новые школы
Иначе не просто не удастся ликвидировать третью или вторую смену, но они будут нарастать, предостерег глава государства и призвал всех руководителей регионов обратить на это внимание - не только ремонтировать школы, но и строить новые.
Российская газета 13:09
Политика
Владимир Зеленский утратил связь с российскими артистами
Владимир Зеленский утратил связь с большинством российских артистов.
Актуальные Новости 09:22