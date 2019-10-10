Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

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