Политика
Lenta.ruШедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
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Гаджеты
Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей
Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Футбол
Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране
В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана разгромила Камбоджу со счетом 14:0. Игра прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и ее смогли посетить женщины.
Бомбардир.ру 13:16
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews 12:38
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева
Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.
Российская газета 15:13
Политика
Зеленский назвал сроки разрешения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки урегулирования конфликта в Донбассе.
Вечерняя Москва 12:38
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Футбол
Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой
Чемпионат 09:21
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Спорт
Путин заявил о намерении России продолжать работу с WADA
Россия намерена продолжить сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:49
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Армия и оружие
В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли надела платье с накладным бюстом
Энджи быстро нашла выход: на европейской премьере «Малефисенты» она появилась в роскошном платье-бюстье с огромным твердым лифом, который визуально увеличил бюст звезды вдвое.
Wday.ru 08 октября в 00:09
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта
В Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций за планирование теракта в административном здании на территории полуострова.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Армия и оружие
Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.
Украина.ру 05:45
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасную для здоровья температуру в квартире
По информации Роспотребнадзора, в холодное время года допустимая температура воздуха для жилых помещений составляет 18-24 градуса, в тёплый период — 20-28 градусов.
МордовМедиа вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Происшествия
В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку
Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
REGNUM 09:11
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном
Ким Кардашьян провела еще одну важную встречу во время поездки в Армению — звезда встретилась с президентом Арменом Саркисяном.
Salt Mag 06:34
Футбол
Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей
В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
Вести.Ru 15:35