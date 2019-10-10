Политика
Газета.RuЯкутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
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Политика
Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1»
Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.
REGNUM вчера в 13:03
Политика
Зеленский признал, что в украинском Крыму «не было цивилизации и инфраструктуры»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".
ТАСС 17:28
Футбол
Женщин в Иране впервые с 1981 года допустили на футбольный матч
В Тегеране 10 октября состоялся футбольный матч национальной сборной против команды Камбоджи, игру впервые с 1981 года смогли посетить женщины.
Московский Комсомолец 13:28
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 14:36
Наука
В янтаре сохранились останки древней беспозвоночной «плесневой свиньи»
Джордж Пойнар (George Poinar) и Дайана Нельсон (Diane Nelson) отмечают, что и диета его была подходящей: тут же, в янтаре, сохранились плесневые грибы и еще более мелкие беспозвоночные, которыми питалась эта «плесневая свинья», копаясь в теплой и влажной грязи.
Naked Science вчера в 04:25
Армия и оружие
Трамп: США могут ввести очень жесткие санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки могут ввести очень жесткие санкции в отношении Турецкой Республики.
Вести.Ru 18:31
Политика
Губернатор Иркутской области просит поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%.
Тайшет24 вчера в 19:46
Политика
В «Яндексе» раскритиковали законопроект о значимых информресурсах
В июле депутат Госдумы Антон Горелкин внёс законопроект об ограничении доли владения значимыми информационными ресурсами для иностранцев до 20 процентов.
Говорит Москва 11:16
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией России»
"Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации", – говорится в документе.
Москва 24 02:24
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Футбол
Хет-трик Левандовски помог сборной Польши разгромить Латвию
Bookmaker-ratings.ru 17:05
Наука
Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось
Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.
Индикатор 13:02
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Футбол
Тренер сборной Шотландии: игроки растерялись после первого гола
Первый гол был необязательный, пропустили со стандарта, игроки потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.
News.ru 18:26
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 07:20
Политика
Помощник Трампа на треть сократит штат совета по нацбезопасности
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен планирует в ближайшие месяцы сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) на треть.
Российская газета 19:25
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Экономика
Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
РБК 09:01
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Политика
Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
Rambler News Service 10:12