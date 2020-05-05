Подготовку приема ко Дню Победы в Кремле начинают уже после Нового года, рассказал в интервью РИА Новости легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

с чего всё началось

По традиции в годовщину Победы в Великой Отечественной в Кремле проходит торжественный прием, но в этом году из-за пандемии COVID-19 все массовые мероприятия на 9 Мая перенесли на более поздний срок.

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

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