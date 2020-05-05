Общество

РИА НовостиРИА НовостиШеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

По традиции в годовщину Победы в Великой Отечественной в Кремле проходит торжественный прием, но в этом году из-за пандемии COVID-19 все массовые мероприятия на 9 Мая перенесли на более поздний срок.
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с чего всё началось

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

Подготовку приема ко Дню Победы в Кремле начинают уже после Нового года, рассказал в интервью РИА Новости легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
РИА Новости02:43

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Шеф-повар — о полевой кухне на 9 Мая: Красиво, но не для приёма в Кремле

Life.ru06:31

Шеф-повар рассказал, как составляют меню для обеда в честь Дня Победы в Кремле

Петербургский дневник05:10

В Кремле рассказали о меню на банкете в честь Дня Победы

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Стали известны подробности подготовки приема ко Дню Победы в Кремле

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Шеф-повар Кремля рассказал о подготовке к приему ко Дню Победы

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Подготовка с Нового года. Кремлевский шеф-повар рассказал о меню на обед в честь 9 Мая

Телеканал 360°03:43

Шеф-повар: полевая кухня - красиво, но не для приема в Кремле

РИА Новости05:29
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
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Общество

В Самарской области заболели коронавирусом 17 человек, еще один умер

За последние сутки в Самарской области зарегистрировали 17 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru 01:21
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
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В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

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В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

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РИА Новости вчера в 18:02
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

РИА Новости 06:18
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Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
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В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

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Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
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Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты

Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
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Медсестра травматологического отделения ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун.
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Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

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В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 581 новый случай заражения, в том числе 75 - в Тульской области.
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Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Павел Куликов

Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Павел Куликов, сообщается на официальном сайте уральского клуба.
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