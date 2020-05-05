Общество
РИА НовостиШеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
По традиции в годовщину Победы в Великой Отечественной в Кремле проходит торжественный прием, но в этом году из-за пандемии COVID-19 все массовые мероприятия на 9 Мая перенесли на более поздний срок.
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с чего всё началось
Подготовку приема ко Дню Победы в Кремле начинают уже после Нового года, рассказал в интервью РИА Новости легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.РИА Новости02:43
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Шеф-повар рассказал, как составляют меню для обеда в честь Дня Победы в Кремле
Петербургский дневник05:10
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В Самарской области заболели коронавирусом 17 человек, еще один умер
За последние сутки в Самарской области зарегистрировали 17 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
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BFM.ru 05:33
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В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
РИА Новости 06:18
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
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В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ
«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Общество
В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии
Москва 24 вчера в 19:29
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
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Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
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Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
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В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
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Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
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В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
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О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
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Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
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РИА Новости вчера в 07:59
Хоккей
Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Павел Куликов
Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Павел Куликов, сообщается на официальном сайте уральского клуба.
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