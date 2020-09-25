Общество
Live24Шеф-повар Синицын назвал срок хранения еды в морозилке
У многих соотечественников отношение к морозильной камере сложилось в корне неверное. Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно хранить продукты и когда проводить ревизию морозилки.
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с чего всё началось
Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество
В Москве вернули часть ограничений из-за коронавируса
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве вернули часть ограничений для пенсионеров и горожан с хроническими болезнями, написал в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.
Lenta.ru 01:44
Общество
ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей из-за нарушения масочного режима
Московский ЦУМ получил штраф в размере 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима.
Известия 01:45
Происшествия
Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 прекращены
Росавиация приняла решение прекратить поиски легкомоторного самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии больше двух месяцев назад.
Газета.Ru вчера в 22:58
Гаджеты
Apple просит выделить в России частоты для теста аналога Bluetooth
Если Apple получит необходимые частоты для тестирования, то сможет доказать, что ее технология не создает помех другим системам.
Общественная служба новостей вчера в 04:57
Происшествия
В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика
Краснокнижного амурского тигра Павлика убили в Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.
РИА Новости 00:41
Происшествия
В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве девочки
В Нижегородской области следователи СО по городу Бор совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
Российская газета 00:31
Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета вчера в 06:11
Здоровье
Диетолог Кононенко назвала самые опасные продукты для завтрака
Нутрициолог Инна Кононенко перечислила список самых вредных продуктов для приготовления завтрака.
Народные новости 22 сентября в 06:30
Общество
В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников
Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).
Lenta.ru 00:25
Политика
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Известия вчера в 21:59
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей Лиги Европы.
Чемпионат вчера в 19:34
Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Ранее, в 2013 году Комков уже выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу".
РИА Новости вчера в 19:21
Политика
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
REGNUM вчера в 12:02
Политика
Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2
Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com вчера в 09:19
Общество
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости вчера в 00:44
Политика
Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Today вчера в 11:49
Общество
Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей
Накануне пресс-служба РФПИ сообщила, что перед началом розничных продаж препарата от коронавируса – «Авифавира» – его стоимость будет снижена на 30% по сравнению с конкурентами.
Ведомости вчера в 06:17
Общество
Германия передаст России 3 тыс. конфискованных икон
Москва, 25 сентября 2020, 08:07 — REGNUM В Россию будет возвращено 3 тыс. икон, которые были конфискованы органами таможни Германии.
REGNUM 01:07
Политика
В Крыму за русофобию и бандеровщину уволят нового вице-мэра Ялты
Москва, 24 сентября 2020, 21:30 — REGNUM Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято.
REGNUM вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Тату-мастер Аня Дарбицкая объявила о романе с Тимати
На фото пара позирует, обнимаясь, а под снимком Аня написала фразу «Теперь можно».
Evo-rus.com вчера в 04:50
Происшествия
Бывший начальник ГУВД Екатеринбурга арестован по коррупционному делу
Интерфакс вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Наташа Королева написала песню про измену Тарзана
Наташа Королева представила новую песню "Красная помада" 24 сентября 2020 года.
ИА InterMedia 00:30
Здоровье
В Алтайском крае поставили первую прививку от коронавируса
Первым добровольцем на вакцинацию от коронавируса в регионе стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.24 сентября 2020 года ей ввели «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак).
Катунь 24 вчера в 04:47
Армия и оружие
Путин лично посетит учения «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр
Финальный этап учений "Кавказ-2020" посетит президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Народные новости вчера в 08:28
Культура
Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ
Выступая, условный Соловьев жестко критиковал Соединенные Штаты.
Evo-rus.com вчера в 03:30
Общество
Раскрыты зарплаты российских телеведущих
Рамблер вчера в 08:24
Гаджеты
Самый дорогой iPhone стал дешевле за год почти на 25 тысяч рублей
Издание Hi-Tech Mail.ru опубликовало материал, в котором сообщается о том, что самый дорогой iPhone стал дешевле за год почти на 25 тысяч рублей.
Ferra 01:47
Общество
Жители Минска пожаловались на митингующих
Минчане начали активно жаловаться в правоохранительные органы на участников акций протеста, за последние сутки в столичную милицию пожаловались несколько сотен человек, сообщили в МВД Белоруссии.
Взгляд.ру вчера в 10:59