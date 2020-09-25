Общество

Live24Live24Шеф-повар Синицын назвал срок хранения еды в морозилке

У многих соотечественников отношение к морозильной камере сложилось в корне неверное. Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно хранить продукты и когда проводить ревизию морозилки.
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с чего всё началось

Названы ошибки при использовании морозилки

Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Россиянам дали советы по использованию морозилки

Lenta.ruвчера в 19:54

Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке

Российская газетавчера в 22:20

Россиянам назвали срок хранения еды в морозилке

Московский Комсомолецвчера в 21:59

Эксперт назвал главные ошибки людей при использовании морозилки

Life.ruвчера в 20:51

Эксперт рассказал, для чего на самом деле нужны морозильные камеры

Телеканал 360°вчера в 22:37

Назван срок хранения еды в морозилке

РИА Новостивчера в 19:06

Названы ошибки при использовании морозилки

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество

В Москве вернули часть ограничений из-за коронавируса

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве вернули часть ограничений для пенсионеров и горожан с хроническими болезнями, написал в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.
Lenta.ru 01:44
Общество

ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей из-за нарушения масочного режима

Московский ЦУМ получил штраф в размере 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима.
Известия 01:45
Происшествия

Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 прекращены

Росавиация приняла решение прекратить поиски легкомоторного самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии больше двух месяцев назад.
Газета.Ru вчера в 22:58
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Гаджеты

Apple просит выделить в России частоты для теста аналога Bluetooth

Если Apple получит необходимые частоты для тестирования, то сможет доказать, что ее технология не создает помех другим системам.
Общественная служба новостей вчера в 04:57
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Происшествия

В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика

Краснокнижного амурского тигра Павлика убили в Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.
РИА Новости 00:41
Происшествия

В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве девочки

В Нижегородской области следователи СО по городу Бор совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
Российская газета 00:31
Происшествия

В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина

Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета вчера в 06:11
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Здоровье

Диетолог Кононенко назвала самые опасные продукты для завтрака

Нутрициолог Инна Кононенко перечислила список самых вредных продуктов для приготовления завтрака.
Народные новости 22 сентября в 06:30
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Общество

В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников

Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).
Lenta.ru 00:25
Политика

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Известия вчера в 21:59
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Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей Лиги Европы.
Чемпионат вчера в 19:34
Происшествия

Прокуратура Москвы направила в суд дело криминального авторитета

ТАСС вчера в 12:49
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Политика

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Ранее, в 2013 году Комков уже выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу".
РИА Новости вчера в 19:21
7,2K
Политика

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

REGNUM вчера в 12:02
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Политика

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com вчера в 09:19
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Общество

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости вчера в 00:44
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Общество

Медведь на Сахалине сбил снимавший его беспилотник

Известия 00:15
Политика

Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Today вчера в 11:49
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Общество

Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей

Накануне пресс-служба РФПИ сообщила, что перед началом розничных продаж препарата от коронавируса – «Авифавира» – его стоимость будет снижена на 30% по сравнению с конкурентами.
Ведомости вчера в 06:17
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Общество

Германия передаст России 3 тыс. конфискованных икон

Москва, 25 сентября 2020, 08:07 — REGNUM В Россию будет возвращено 3 тыс. икон, которые были конфискованы органами таможни Германии.
REGNUM 01:07
Политика

В Крыму за русофобию и бандеровщину уволят нового вице-мэра Ялты

Москва, 24 сентября 2020, 21:30 — REGNUM Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято.
REGNUM вчера в 14:30
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Шоу-бизнес

Тату-мастер Аня Дарбицкая объявила о романе с Тимати

На фото пара позирует, обнимаясь, а под снимком Аня написала фразу «Теперь можно».
Evo-rus.com вчера в 04:50
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Происшествия

Бывший начальник ГУВД Екатеринбурга арестован по коррупционному делу

Интерфакс вчера в 10:45
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Шоу-бизнес

Наташа Королева написала песню про измену Тарзана

Наташа Королева представила новую песню "Красная помада" 24 сентября 2020 года.
ИА InterMedia 00:30
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Здоровье

В Алтайском крае поставили первую прививку от коронавируса

Первым добровольцем на вакцинацию от коронавируса в регионе стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.24 сентября 2020 года ей ввели «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак).
Катунь 24 вчера в 04:47
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Армия и оружие

Путин лично посетит учения «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр

Финальный этап учений "Кавказ-2020" посетит президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Народные новости вчера в 08:28
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Культура

Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ

Выступая, условный Соловьев жестко критиковал Соединенные Штаты.
Evo-rus.com вчера в 03:30
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Общество

Раскрыты зарплаты российских телеведущих

Рамблер вчера в 08:24
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Гаджеты

Самый дорогой iPhone стал дешевле за год почти на 25 тысяч рублей

Издание Hi-Tech Mail.ru опубликовало материал, в котором сообщается о том, что самый дорогой iPhone стал дешевле за год почти на 25 тысяч рублей.
Ferra 01:47
Общество

Жители Минска пожаловались на митингующих

Минчане начали активно жаловаться в правоохранительные органы на участников акций протеста, за последние сутки в столичную милицию пожаловались несколько сотен человек, сообщили в МВД Белоруссии.
Взгляд.ру вчера в 10:59
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