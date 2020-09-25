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Шеф-повар Синицын назвал срок хранения еды в морозилке

У многих соотечественников отношение к морозильной камере сложилось в корне неверное. Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно хранить продукты и когда проводить ревизию морозилки.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Названы ошибки при использовании морозилки

Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта.
Радио Sputnik19:00
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Телеканал 360°

Эксперт рассказал, для чего на самом деле нужны морозильные камеры

Телеканал 360°22:37
Российская газета

Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке

Российская газета22:20
Life.ru

Эксперт назвал главные ошибки людей при использовании морозилки

Life.ru20:51
Московский Комсомолец

Россиянам назвали срок хранения еды в морозилке

Московский Комсомолец21:59
Lenta.ru

Россиянам дали советы по использованию морозилки

Lenta.ru19:54
РИА Новости

Назван срок хранения еды в морозилке

РИА Новости19:06
Радио Sputnik

Названы ошибки при использовании морозилки

Радио Sputnik19:00

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

«Если Киркоров самостоятельно не уничтожит лишние постройки, то тогда на этот участок приедут уже экскаваторы и начнут снос без учета воли владельца», - отмечают активисты на сайте штаба Навального в Москве.
Цензуры.Нетвчера в 16:56
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Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.
Известия19:21