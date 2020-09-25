У многих соотечественников отношение к морозильной камере сложилось в корне неверное. Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно хранить продукты и когда проводить ревизию морозилки.

С чего всё началось Названы ошибки при использовании морозилки Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Радио Sputnik 19:00