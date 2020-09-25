Шеф-повар Синицын назвал срок хранения еды в морозилке
У многих соотечественников отношение к морозильной камере сложилось в корне неверное. Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно хранить продукты и когда проводить ревизию морозилки.В источнике
С чего всё началось
Названы ошибки при использовании морозилки
Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта.
Радио Sputnik19:00
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