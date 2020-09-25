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Вечерний курьер
Вечерний курьер

Шеф-повар Синицын назвал срок хранения еды в морозилке

Известный российский шеф-повар и эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал, как правильно хранить продукты в морозильной камере. По его словам, даже у замороженных продуктов есть срок годности, о котором не всегда знают потребители, сообщает «Радио Sputnik».В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Названы ошибки при использовании морозилки

Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам дали советы по использованию морозилки

Lenta.ru19:54
Российская газета

Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке

Российская газета22:20
Московский Комсомолец

Россиянам назвали срок хранения еды в морозилке

Московский Комсомолец21:59
Life.ru

Эксперт назвал главные ошибки людей при использовании морозилки

Life.ru20:51
Телеканал 360°

Эксперт рассказал, для чего на самом деле нужны морозильные камеры

Телеканал 360°22:37
РИА Новости

Назван срок хранения еды в морозилке

РИА Новости19:06
Радио Sputnik

Названы ошибки при использовании морозилки

Радио Sputnik19:00

Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
РИА Новости04:23

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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СНБО возьмет на учет пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов

Пользователи российских интернет-ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете, заявил в пятницу, 25 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
Известия04:43

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48