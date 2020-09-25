Известный российский шеф-повар и эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал, как правильно хранить продукты в морозильной камере. По его словам, даже у замороженных продуктов есть срок годности, о котором не всегда знают потребители, сообщает «Радио Sputnik».

С чего всё началось Названы ошибки при использовании морозилки Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Радио Sputnik 19:00