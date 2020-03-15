Общество

РИА НовостиРИА НовостиШеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама". По словам эксперта, хозяйки довольно часто делают одну и ту же ошибку во время приготовления борща — добавляют зажарку.
Читать в источнике
Комментировать146

Подробнее о событии

Украинский шеф-повар назвал главную ошибку в приготовлении борща

Российская газета01:45

На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

REGNUM01:30

Шеф-повар назвал «катастрофическую» ошибку в приготовлении борща

РЕН ТВвчера в 23:47

Украинский шеф рассказал о главной ошибке в приготовлении борща

Московский Комсомолец00:53

Украинский шеф-повар назвал главную ошибку в приготовлении борща

Известия00:23

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

РИА Новости00:18

Шеф-повар раскрыл главную ошибку при приготовлении борща

Life.ru01:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Инфорос 13 марта в 06:25
Гаджеты

Realme готовит свои первые смарт-часы

3DNews вчера в 12:47
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли из минометов поселок возле Донецка

Вести.Ru 00:53
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Общество

Илон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом.
iReactor 00:28
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы и будет платить врачам

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели Pestana CR7 на родине в бесплатные больницы, чтобы помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 01:30
Здоровье

За сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек

Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц.
ТАСС вчера в 20:47
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Футбол

Тренер ЦСКА высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает пресс-служба армейского клуба.
Газета.Ru вчера в 22:35
Политика

Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина

Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
Городовой 13 марта в 02:25
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Вокруг ТВ 13 марта в 09:09
Энергетика

Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе

В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Красная весна вчера в 14:58
Технологии

В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

Скорее всего, функция автоматического удаления сообщений станет доступна широким массам пользователей мессенджера в одном из будущих обновлений.
3DNews вчера в 08:22
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости вчера в 13:28
Авто

Geely показала конкурента Outlander на новых изображениях

Что касается внешнего вида нового автомобиля, Geely Hao Yue смотрится гармонично, невзирая на большое количество сложных выштамповок, особенно в области задней стойки.
32CARS.ru 13 марта в 17:07
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону

Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
ГЛАС.RU вчера в 09:42
Единоборства

Джонни Уокер: Нокаутирую или заставлю Крылова сдаться в первом раунде

Советский спорт вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене

Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
НТВ вчера в 16:30
Футбол

«Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого

Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанского клуба со счетом 1:0. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».
РБК вчера в 15:01
Политика

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК вчера в 17:09
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском 13 марта в 07:29
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru 13 марта в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное