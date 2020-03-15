Общество
РИА НовостиШеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама". По словам эксперта, хозяйки довольно часто делают одну и ту же ошибку во время приготовления борща — добавляют зажарку.
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Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Гаджеты
Realme готовит свои первые смарт-часы
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Общество
Илон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом.
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Футбол
Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы и будет платить врачам
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели Pestana CR7 на родине в бесплатные больницы, чтобы помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Здоровье
За сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек
Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц.
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Футбол
Тренер ЦСКА высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает пресс-служба армейского клуба.
Политика
Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина
Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Энергетика
Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе
В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Технологии
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений
Скорее всего, функция автоматического удаления сообщений станет доступна широким массам пользователей мессенджера в одном из будущих обновлений.
Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Авто
Geely показала конкурента Outlander на новых изображениях
Что касается внешнего вида нового автомобиля, Geely Hao Yue смотрится гармонично, невзирая на большое количество сложных выштамповок, особенно в области задней стойки.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону
Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
Единоборства
Джонни Уокер: Нокаутирую или заставлю Крылова сдаться в первом раунде
Шоу-бизнес
Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене
Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
Футбол
«Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанского клуба со счетом 1:0. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.