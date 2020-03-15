Общество

РИА НовостиРИА НовостиШеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама". По словам эксперта, хозяйки довольно часто делают одну и ту же ошибку во время приготовления борща — добавляют зажарку.
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Украинский шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

РБК04:06

Опасный борщ: самая главная ошибка в приготовлении (Днепровская панорама, Украина) (Днепровская панорама)

ИноСМИвчера в 17:14

Украинский шеф рассказал о главной ошибке в приготовлении борща

Московский Комсомолец00:53

Украинский шеф-повар назвал главную ошибку в приготовлении борща

Известия00:23

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

РИА Новости00:18

Шеф-повар назвал «катастрофическую» ошибку в приготовлении борща

РЕН ТВвчера в 23:47

На Украине назвали главную ошибку при приготовлении борща

Lenta.ru03:02
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Политика

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Российская газета вчера в 11:03
Транспорт

РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Известия 04:37
Шоу-бизнес

Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

Недавно папарацци сумели снять британского актера Джуда Лоу на прогулке с его супругой — Филиппой Коэн.
Super.ru вчера в 06:37
Политика

В Конституционный суд поступил закон о поправке в Конституцию

«14 марта 2020 года в КС РФ поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Национальная служба новостей вчера в 08:16
Общество

Экономист из J.P. Morgan предсказал волну дефолтов в ряде стран

Сразу несколько стран в ближайшее время могут объявить дефолт, заявил эксперт J.P. Morgan Дэвид Стаббс.
Газета.Ru 04:10
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Футбол

Евро-2020 может пройти в декабре

УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph.
Евро-футбол.ру вчера в 14:20
Космос

NASA отложило создание пилотируемой окололунной станции Gateway

Агентство NASA сообщило об отмене начала строительства пилотируемой окололунной станции Gateway.
OAnews вчера в 08:35
Футбол

«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков

Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Советский спорт 02:00
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Футбол

Дзагоев: ЦСКА играет в три защитника в атаку, а «Уфа» — в оборону

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о предстоящем матче с «Уфой» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.
Metaratings 04:17
Здоровье

Врач назвал людей, для которых коронавирус может быть особенно опасен

Пожилые люди оказались более восприимчивы к новому коронавируса — они могут относиться сразу к нескольким группам риска, которым грозит заражение.
Телеканал 360° 03:48
Авто

В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Тарантас Ньюс 12 марта в 11:02
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 13 марта в 05:09
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Общество

В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане.
ТАСС 02:09
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерние Ведомости 04:38
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга»

ГЛАС.RU вчера в 02:11
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым

Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Оka.fm вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
News.ru вчера в 08:56
Армия и оружие

Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 04:38
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Наука

К созданию лекарства от коронавируса приблизились ученые в Нидерландах

Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
ToDay News Ufa 03:57
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk 13 марта в 20:23
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Здоровье

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
Происшествия

Вооруженные мачете преступники ограбили дом футболиста «Тоттенхэма»

Четверо преступников в масках были вооружены мачете и ножами. Они потребовали у жены футболиста показать, где лежат деньги и ценности.
РИА Новости 04:14
Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Интерфакс 02:10
ЖКХ

Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии

RT на русском 03:56
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