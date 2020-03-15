Общество
РИА НовостиШеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама". По словам эксперта, хозяйки довольно часто делают одну и ту же ошибку во время приготовления борща — добавляют зажарку.
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Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Транспорт
РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
Недавно папарацци сумели снять британского актера Джуда Лоу на прогулке с его супругой — Филиппой Коэн.
Политика
В Конституционный суд поступил закон о поправке в Конституцию
«14 марта 2020 года в КС РФ поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Общество
Экономист из J.P. Morgan предсказал волну дефолтов в ряде стран
Сразу несколько стран в ближайшее время могут объявить дефолт, заявил эксперт J.P. Morgan Дэвид Стаббс.
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Футбол
Евро-2020 может пройти в декабре
УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph.
Космос
NASA отложило создание пилотируемой окололунной станции Gateway
Агентство NASA сообщило об отмене начала строительства пилотируемой окололунной станции Gateway.
Футбол
«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков
Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Футбол
Дзагоев: ЦСКА играет в три защитника в атаку, а «Уфа» — в оборону
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о предстоящем матче с «Уфой» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.
Здоровье
Врач назвал людей, для которых коронавирус может быть особенно опасен
Пожилые люди оказались более восприимчивы к новому коронавируса — они могут относиться сразу к нескольким группам риска, которым грозит заражение.
Авто
В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане.
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга»
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым
Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Шоу-бизнес
Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
Армия и оружие
Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе
Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Наука
К созданию лекарства от коронавируса приблизились ученые в Нидерландах
Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Происшествия
Вооруженные мачете преступники ограбили дом футболиста «Тоттенхэма»
Четверо преступников в масках были вооружены мачете и ножами. Они потребовали у жены футболиста показать, где лежат деньги и ценности.
Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
ЖКХ