"Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта", - делится мыслями эксперт. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, овощи или ягоды.

С чего всё началось Названы ошибки при использовании морозилки Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Радио Sputnik 19:00