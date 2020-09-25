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Российская газета
Российская газета

Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке

"Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта", - делится мыслями эксперт. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, овощи или ягоды.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Названы ошибки при использовании морозилки

Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта.
Радио Sputnik19:00
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Телеканал 360°

Эксперт рассказал, для чего на самом деле нужны морозильные камеры

Телеканал 360°22:37
Life.ru

Эксперт назвал главные ошибки людей при использовании морозилки

Life.ru20:51
Московский Комсомолец

Россиянам назвали срок хранения еды в морозилке

Московский Комсомолец21:59
Российская газета

Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке

Российская газета22:20
Lenta.ru

Россиянам дали советы по использованию морозилки

Lenta.ru19:54
РИА Новости

Назван срок хранения еды в морозилке

РИА Новости19:06
Радио Sputnik

Названы ошибки при использовании морозилки

Радио Sputnik19:00

«Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн

Чистый убыток «Нафтогаза Украины» составил в январе-июне 2020 года 11,541 млрд гривен ($409 млн по текущему курсу) против чистой прибыли в размере 24,704 млрд гривен ($876 млн) за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
«Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн
Rambler News Service23 сентября в 05:31

ФСИН: физическая сила и спецсредства к Тесаку в СИЗО не применялись

К националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, тело которого было обнаружено в камере челябинского СИЗО, не применялась физическая сила или спецсредства, заявили по итогам служебной проверки в главном управлении ФСИН по Красноярскому краю.
RT на русском00:40

В Японии теряют надежду на присоединение Курильских островов

Остров Хоккайдо, Япония, 24 сентября 2020, 13:07 — REGNUM СМИ Японии считают, что нет никакого «ключа для выхода из тупика относительно заключения мирного договора» с Россией и что перспектива совместного экономического развития четырёх островов является «неопределённой».
REGNUMвчера в 06:07
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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