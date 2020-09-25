Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке
"Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта", - делится мыслями эксперт. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, овощи или ягоды.В источнике
С чего всё началось
Названы ошибки при использовании морозилки
Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта.
Радио Sputnik19:00
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