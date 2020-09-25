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Российская газета
Российская газета

Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке

"Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта", - делится мыслями эксперт. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, овощи или ягоды.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Названы ошибки при использовании морозилки

Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
Life.ru

Эксперт назвал главные ошибки людей при использовании морозилки

Life.ru20:51
Российская газета

Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке

Российская газета22:20
Московский Комсомолец

Россиянам назвали срок хранения еды в морозилке

Московский Комсомолец21:59
Телеканал 360°

Эксперт рассказал, для чего на самом деле нужны морозильные камеры

Телеканал 360°22:37
Lenta.ru

Россиянам дали советы по использованию морозилки

Lenta.ru19:54
РИА Новости

Назван срок хранения еды в морозилке

РИА Новости19:06
Радио Sputnik

Названы ошибки при использовании морозилки

Радио Sputnik19:00

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известиявчера в 21:37
1,1K

Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газетавчера в 14:01
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В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Коммерсантъвчера в 12:58
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
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Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС23 сентября в 08:40
3,7K

Второе за четыре дня землетрясение произошло в Сибири

В Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области произошло второе за последние четыре дня землетрясение в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на директора Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической служба РАН» Александра Еманова.
Lenta.ruвчера в 07:40
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