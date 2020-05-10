Политика
РИА НовостиШеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу", - рассказал собеседник агентства.
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с чего всё началось
Продукты, которые должны попасть на стол президента России, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости бывший гендиректор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.РИА Новостивчера в 20:17
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Происшествия
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Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
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Общество
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Lenta.ru вчера в 15:34
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Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
Политика
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости вчера в 19:28
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Lenta.ru 08 мая в 08:46
Общество
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На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru вчера в 09:42
Гаджеты
Apple может готовить первые профессиональные наушники — Джон Проссер
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Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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RT на русском вчера в 23:36
Хоккей
«Витязь» обменял в «Трактор» Бывальцева и права на Оберга
Подмосковный "Витязь" обменял нападающего Алексея Бывальцева и права на шведского форварда Понтуса Оберга в "Трактор" на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
РИА Новости вчера в 06:32
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Virtus.pro сыграет с FlyToMoon в полуфинале онлайн-турнира по Dota 2
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Матч ТВ 07 мая в 01:52
Политика
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37
Футбол
Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Франции
Хавбек сборной России «Монако» претендует на звание лучшего плеймейкера/второго форварда.
Нева Спорт вчера в 16:43
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
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Политика
В Венесуэле арестовали двух американцев за попытку вторжения
В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра.
РИА Новости вчера в 21:34