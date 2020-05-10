Продукты, которые должны попасть на стол президента России, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости бывший гендиректор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

с чего всё началось

Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях.

"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу", - рассказал собеседник агентства. Читайте полный текст интервью >>

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

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