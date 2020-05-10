Политика
РИА НовостиШеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу", - рассказал собеседник агентства. Читайте полный текст интервью >>
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Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях.
с чего всё началось
Продукты, которые должны попасть на стол президента России, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости бывший гендиректор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.РИА Новостивчера в 20:17
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Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в Коммунарке
В больнице в Коммунарке находятся 204 пациента с подтвержденным коронавирусом.
Известия 03:04
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18
Здоровье
В китайском Ухане впервые с 3 апреля выявили заражение коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 г. началось распространение коронавирусной инфекции по миру, впервые более чем за месяц врачи зарегистрировали новый случай COVID-19.
Ведомости 02:42
Общество
Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября
Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
Общество
В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
Общество
США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты
Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.
РБК вчера в 21:32
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 08 мая в 19:06
Общество
Российский «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины
Российский автономный подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 04:44
Общество
Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
Общество
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Российская газета вчера в 13:08
Общество
Роспотребнадзор утвердил меры для поэтапного снятия ограничений
Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер при коронавирусной инфекции.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 13:30
Происшествия
Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом
Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 16:04
Технологии
В Крыму испытают новый тест на антитела к коронавирусу
В испытательном устройстве кровь проходит через мембрану, смешивается с антигеном-красителем, результат показывается на выходе сразу Крымские ученые испытают новый тест на антитела к коронавирусу.
SM News вчера в 03:50
Общество
Дистанционное обучение в вузах продлено до особого указа Минобрнауки
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации продлило режим дистанционного обучения студентам до особого указания.
Первый областной вчера в 01:12
Общество
Оперштаб Кубани проведет заседание по коронавирусу в прямом эфире
Начало трансляции – 12:30 местного времени. Ее можно будет посмотреть на официальном сайте администрации Краснодарского края.
Россия.Кубань 03:49
Здоровье
Студенты-медики смогут отказаться от работы с зараженными пациентами
Заместитель Совета по правам человека при президенте РФ Ирин Киркора настояла на том, чтобы предоставлять студентам-медикам право выбора при распределении на место практики.
Live24 04:30
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Армия и оружие
Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России
Аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM) оценил влияние пандемии коронавируса на потенциал США в «сдерживании» России и Китая, пишет RT.
Lenta.ru 00:26
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
В Курганской области выявлено семь новых носителей коронавируса
Курган, 9 мая 2020, 11:55 — REGNUM В Курганской области выявлено за сутки семь положительных проб на коронавирус.
REGNUM вчера в 04:55
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости 07 мая в 05:55
Здоровье
В Петербурге 5 центров КТ проводят бесплатную проверку на коронавирус
В Петербурге 5 центров рентгеновской компьютерной томографии бесплатно проводят обследование горожан с подозрением на коронавирус.
NewInform 04:14
Политика
Путин назвал патриотизм национальной идеей России
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
RT на русском 04:20
Шоу-бизнес
Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов о победе Гэтжи над Фергюсоном: Впечатляет
Allboxing.ru 01:14
Общество
Названы главные ошибки при ношении маски
Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16