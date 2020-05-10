Политика

РИА НовостиРИА НовостиШеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу", - рассказал собеседник агентства.
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Игорь Бухаров
Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях.
— Игорь БухаровOnline47.ru вчера в 20:18
с чего всё началось

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

Продукты, которые должны попасть на стол президента России, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости бывший гендиректор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
РИА Новостивчера в 20:17

Подробнее о событии

Шеф-повар рассказал о проверках продуктов для президентского стола

Телеканал 360°вчера в 22:29

Шеф-повар раскрыл, как проверяются продукты к столу президента

URA.Ruвчера в 21:33

Как проверяют продукты, которые должны попасть на стол президента

Комсомольская правдавчера в 20:30

Шеф-повар объяснил, кем проверяются продукты для Путина

News.ruвчера в 20:34

Шеф-повар рассказал, что продукты для Путина проверяют в лаборатории

Газета.Ruвчера в 20:31

Раскрыт порядок проверки еды для стола Путина

Lenta.ruвчера в 21:24

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

РИА Новостивчера в 20:17
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Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

Vprognoze.ru 04:27
Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 89 человек

За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:45
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
23
Единоборства

Президент UFC: Петр Ян проведет бой за вакантный титул чемпиона UFC

Allboxing.ru 02:53
Общество

Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса

Федеральный Роспотребнадзор составил методические рекомендации для регионов России по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, действующих сейчас на территории всей страны в связи с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 02:37
979
Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.
RT на русском вчера в 23:36
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,1K
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Экономика сегодня вчера в 07:00
4
Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
27
Единоборства

Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249

Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
33
Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
199
Политика

Украина поставила на поражение «Северного потока-2»

Украина может с определенным оптимизмом говорить о том, что «Северный поток-2» не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил в интервью «Радио Свобода» украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Lenta.ru 03:14
3
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
1,5K
Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
1,3K
Происшествия

В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора

Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:16
2
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
266
Общество

ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе

Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
825
Политика

Путин рассказал о национальной идее в России

Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
1,4K
Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
1,3K
Общество

Названы главные ошибки при ношении маски

Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
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Единоборства

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

FightCard.ru 00:54
Общество

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском вчера в 13:56
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Киберспорт

Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4

В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM вчера в 13:53
16
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
267
Политика

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
16
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек

Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.
РБК 03:45
10
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, распространяется ли коронавирус в воде

Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной.
Российская газета 01:30
1
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли.
РБК 03:09
30
Здоровье

В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом

В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
329
Общество

Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета

Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
Российская газета 02:49
9
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Игорь Бухаров
Российский ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров России, издатель журнала «Виномания». С 2010 года - заведующий кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета «Синергия», С 2014 года - декан Факультета гостеприимства Института отраслевого менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ.
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