Общество
Наша версияШеф-повар рассказал о меню на банкете в честь Дня Победы в Кремле
В этом году мероприятие было отменено из-за ситуации с коронавирусом. Меню для торжественного обеда, который проводят в Кремле на День Победы, как правило, прорабатывают за несколько месяцев до праздника, сразу после Нового года. Об этом рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
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с чего всё началось
Большинство гостей на приеме у президента России по случаю Дня Победы выбирают на горячее рыбу, а за первый тост главы государства традиционно поднимается рюмка водки, рассказал в интервью РИА Новости легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.РИА Новости03:49
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