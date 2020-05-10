Политика
РИА НовостиШеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила — хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные. Всегда все очень традиционно, по большому счету консервативно, но в современном смысле.
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с чего всё началось
Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь — только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.РИА Новости03:10
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Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam
CyberSport.ru вчера в 07:16
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Первое обновление DOOM Eternal введёт в игру усиленных демонов
REGNUM вчера в 16:12
Общество
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Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
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Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ заявил, что в случае конфликта с Америкой его страна будет «воевать любой ценой» Ранее сообщалось, что Китай уличили в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:25
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Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
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В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Российский необитаемый подводный аппарат впервые достиг дна Марианской впадины. Об этом сообщил Фонд перспективных исследований.
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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
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