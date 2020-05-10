Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь — только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

с чего всё началось

Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила — хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные. Всегда все очень традиционно, по большому счету консервативно, но в современном смысле.

Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

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